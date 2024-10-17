Парад смерчей начался над Черным морем в Сочи и Сириусе. Жители насчитали шесть мощных вихрей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Сочи» https://t.me/chp_sochi/30369
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Сочи» https://t.me/chp_sochi/30369

17 октября у берегов Сочи заметили смерчи. Они не вышли на сушу и не задели инфраструктуру

17 октября в соцсетях появились кадры смерчей в Сочи. Их заметили жители Адлера, Сириуса и Хосты.

Телеграм-канал «Сочи Погода» решил посчитать количество атмосферных вихрей. К 15:11 у берегов курорта «поймали» шесть смерчей.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что на участке Магри — Веселое (Сочи и ФТ Сириус) смерчи могут формироваться до 18 октября включительно. В регионе действует штормовое предупреждение.

Также до 20 октября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Напомним, что смерчи у берегов Сочи — довольно частое явление. Вихри неоднократно выходили на берег и наносили вред инфраструктуре курорта.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, когда в Краснодаре выпадет первый снег.

Курорты и туризм Погода Происшествия Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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Парад смерчей начался над Черным морем в Сочи и Сириусе. Жители насчитали шесть мощных вихрей
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