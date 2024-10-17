Парад смерчей начался над Черным морем в Сочи и Сириусе. Жители насчитали шесть мощных вихрей

17 октября у берегов Сочи заметили смерчи. Они не вышли на сушу и не задели инфраструктуру

17 октября в соцсетях появились кадры смерчей в Сочи. Их заметили жители Адлера, Сириуса и Хосты. Телеграм-канал «Сочи Погода» решил посчитать количество атмосферных вихрей. К 15:11 у берегов курорта «поймали» шесть смерчей.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что на участке Магри — Веселое (Сочи и ФТ Сириус) смерчи могут формироваться до 18 октября включительно. В регионе действует штормовое предупреждение.



Также до 20 октября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.



Напомним, что смерчи у берегов Сочи — довольно частое явление. Вихри неоднократно выходили на берег и наносили вред инфраструктуре курорта.