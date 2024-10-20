Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Оглянись»

Это экранизация популярной манги от Тацуки Фудзимото, автора лент «Человек-бензопила» и «Огненный удар».

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 1 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Оглянись». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС» в дубляже от Flarrow Films.

Четвероклассница Фудзино рисует короткие комиксы для школьной газеты. Талант выделяет её среди учеников, и она становится довольно популярной в классе. Однажды учитель рассказывает ей про Кёмото — девочку, которая отказывается ходить в школу, но тоже создает рисунки для школьной газеты.

«Если «Человек-бензопила» известен большинству фанатов японской культуры кровавыми сценами и фантастическими персонажами, то «Оглянись» впечатлит очень личной и драматичной историей становления начинающей художницы», — рассказал порталу Юга.ру исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов.

В Японии манга получила много наград, спустя три года вышла её экранизация, которая тоже не осталась в стороне от похвалы критиков.

Лектор расскажет об истории творчества мангаки Тацуки Фудзимото, как создавалось это аниме и причём здесь пожар в студии Kyoto Animation. Зрители смогут поделиться своими эмоциями после просмотра и задать вопросы.

«Я рекомендую посмотреть этот мультфильм всем будущим и нынешним художникам, для которых творчество — не пустой звук, а важная часть жизни», — добавил Влад Балабанов.

Начало показа в 19:30.