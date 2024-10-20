Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025

Наиболее популярным стал Краснодарский край. На регион приходится 32% бронирований от общего числа, что на 14% превосходит прошлогодний показатель. В основном туристы выбирают для отдыха Сочи и Анапу. По данным источника, семидневные туры в этот регион обойдутся путешественникам в 57-66 тыс. рублей на двоих без перелета.

Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыла пять самых посещаемых зимних направлений в России в сезоне 2024-25.

На втором месте оказались Кавказские Минеральные Воды — 19%. Отдохнуть там в зимнем сезоне можно за 120-130 тыс. рублей за двоих (12 ночей без перелета).

В числе востребованных направлений Подмосковье (10%), там средний чек за туры на шесть дней достигает 65-90 тыс. рублей за двоих. Кроме того, зимой туристы активно посещают Москву (25-45 тыс. рублей за 4-5 дней) и Санкт-Петербург (24-38 тыс. рублей) — на них пришлось 8-9% от общего числа бронирований.

Также спросом в зимнем сезоне пользуются Калининград, Дагестан, Казань, Кемеровская область (Шерегеш), горнолыжные курорты Северного Кавказа, санатории Сибири и Урала, Байкал.