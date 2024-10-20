Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В небо над Краснодарским крае в ночь с 20 на 21 октября можно будет увидеть метеорный поток Ориониды

Московский плнетарий сообщил, что в ночь с 20 на 21 октября жители России смогут наблюдать звездопад из созвездия Орион. Астрономы ожидают до 15 метеоров в час. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Отличить этот метеорный поток от других можно по белому свечению небесных тел, которые иногда бывают красными, сине-зелеными и оранжевыми. Ориониды рождены шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley).  

Читайте также:

Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. 

Свое название Ориониды метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Специалисты считают лучшим местом наблюдения высокогорье или среднегорье.

  • © Скриншот фото с сайта Московского планетария
    © Скриншот фото с сайта Московского планетария

Как писали Юга.ру, вечером 8 октября жители Краснодарского края смогли наблюдать метеорный поток Дракониды.

Космос

Новости

Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Оглянись»
В Краснодаре в кино покажут фильм «Невидимый мой». Режиссер вдохновлялся мирами братьев Стругацких
В горах Ингушетии откроют бесплатный музей под открытым небом. Чем он уникален
В горах Кавказского заповедника из-за погоды закрыли несколько маршрутов
Шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо завершает сезон. Когда пройдут финальные показы

Лента новостей

Реклама на сайте