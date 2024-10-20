Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды
В небо над Краснодарским крае в ночь с 20 на 21 октября можно будет увидеть метеорный поток Ориониды
Московский плнетарий сообщил, что в ночь с 20 на 21 октября жители России смогут наблюдать звездопад из созвездия Орион. Астрономы ожидают до 15 метеоров в час. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.
Отличить этот метеорный поток от других можно по белому свечению небесных тел, которые иногда бывают красными, сине-зелеными и оранжевыми. Ориониды рождены шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley).
Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях.
Свое название Ориониды метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Специалисты считают лучшим местом наблюдения высокогорье или среднегорье.
Как писали Юга.ру, вечером 8 октября жители Краснодарского края смогли наблюдать метеорный поток Дракониды.