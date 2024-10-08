Полярное сияние наблюдали жители Краснодарского края и Ростовской области. Его вызвала вспышка на Солнце

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «AstroAlert» https://t.me/astroalert/7609
    © Скриншот из телеграм-канала «AstroAlert» https://t.me/astroalert/7609

8 октября жители юга России наблюдали полярное сияние. Ученые рассказали о причинах явления

8 октября в соцсетях появились кадры полярного сияния. Его наблюдали жители Краснодарского края, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин рассказал Donday.ru, что полярное сияние произошло из-за вспышек на Солнце.

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«Это связано с очень высокой солнечной активностью в этом году. Недавно на Солнце произошли мощные вспышки. Очевидно, что материал этих выбросов ночью достиг Земли и вызвал яркие полярные сияния», — заявил астроном.

Синоптик Михаил Леус отметил, что, помимо полярного сияния, вспышки на Солнце вызвали на земле сильные магнитные бури.

Как писали Юга.ру, вечером 8 октября жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток Дракониды.

Архыз Космос Краснодар Наука Ростов-на-Дону

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