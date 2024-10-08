Полярное сияние наблюдали жители Краснодарского края и Ростовской области. Его вызвала вспышка на Солнце
8 октября жители юга России наблюдали полярное сияние. Ученые рассказали о причинах явления
8 октября в соцсетях появились кадры полярного сияния. Его наблюдали жители Краснодарского края, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.
Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин рассказал Donday.ru, что полярное сияние произошло из-за вспышек на Солнце.
«Это связано с очень высокой солнечной активностью в этом году. Недавно на Солнце произошли мощные вспышки. Очевидно, что материал этих выбросов ночью достиг Земли и вызвал яркие полярные сияния», — заявил астроном.
Синоптик Михаил Леус отметил, что, помимо полярного сияния, вспышки на Солнце вызвали на земле сильные магнитные бури.
Как писали Юга.ру, вечером 8 октября жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток Дракониды.