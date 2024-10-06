Жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток Дракониды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот с сайта Московского планетария
    © Скриншот с сайта Московского планетария

Вечером 8 октября жители Кубани смогут наблюдать необычное явление

8 октября жители Краснодарского края смогут увидеть метеоры Драконид. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Наблюдать метеоры Драконид можно в вечерние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным темным небом. Поток будет лучше всего виден в Северном полушарии.

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Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума при безоблачной погоде. Эо вечер 8 и ночь на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, но бывают всплески до 100-400 метеоров в час.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Метеоры красноватые и очень медленные.

Поток Дракониды был обнаружен в 1933 году. Повторилось явление в 1946 году. Позже вспышки Дракониды наблюдались до конца прошлого века в 1985 и 1998 годах. Поток вновь обнаружили в небе только в 2011 году, когда его активность достигла 300 метеоров в час.

Как писали Юга.ру, 5 октября Краснодасркий край накрыла сильная магнитная буря.

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Жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток Дракониды
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