Авито и ДОМ.РФ договорились о запуске электронной ипотеки

Авито и банк ДОМ.РФ договорились запустить электронную ипотеку, которая позволит оформлять кредит на классифайде, не посещая офис банка

18 октября пресс-служба Авито сообщила Юга.ру, что соглашение о проекте электронной ипотеки подписали зампред правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов. Их встреча состоялась на форуме Finopolis 2024, который проходит в Сириусе с 16 по 18 октября.

Заемщик сможет выбрать ДОМ.РФ кредитором в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» и подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Для этого достаточно заполнить минимальное количество полей и пройти авторизацию через «Госуслуги», после чего банк автоматически получит все нужные данные из цифрового профиля.

На Авито клиенты смогут подать заявку на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.