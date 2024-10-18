Авито и ДОМ.РФ договорились о запуске электронной ипотеки
Авито и банк ДОМ.РФ договорились запустить электронную ипотеку, которая позволит оформлять кредит на классифайде, не посещая офис банка
18 октября пресс-служба Авито сообщила Юга.ру, что соглашение о проекте электронной ипотеки подписали зампред правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов. Их встреча состоялась на форуме Finopolis 2024, который проходит в Сириусе с 16 по 18 октября.
Заемщик сможет выбрать ДОМ.РФ кредитором в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» и подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Для этого достаточно заполнить минимальное количество полей и пройти авторизацию через «Госуслуги», после чего банк автоматически получит все нужные данные из цифрового профиля.
На Авито клиенты смогут подать заявку на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.
«Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипотечный сервис в «Авито Недвижимости» мы помогаем легче и безопаснее проходить каждый этап. Сотрудничество с банком ДОМ.РФ позволит сформировать новый пользовательский опыт, когда подача заявки на кредит становится еще проще и доступнее. Благодаря совместной работе мы приблизимся к решению одной из главных задач нашего сервиса — реализовывать большинство этапов сделки по покупке недвижимости на одной платформе», — пояснил Влад Федулов.
«Цифровые платформы в последние годы стали популярной площадкой для покупок, изменив механику взаимодействия продавцов и покупателей практически во всех сегментах потребления. С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям Авито уникальный клиентский путь оформления ипотеки, который позволит провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно — без посещения банка и за несколько минут», — сказал Алексей Косяков.
Как сообщали Юга.ру, в начале 2024 года Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки.