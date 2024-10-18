Авито снимет ролики по сценарию школьницы из Анапы

Сценарий Дарьи Сысиковой из Анапы про безопасный поиск работы станет основой для новых роликов Авито в проекте «Цифровой ликбез»

«Цифровой диктант» — это самая масштабная в России проверка знаний в области цифровой грамотности. В 2024 году он проходит в третий раз. Поучаствовать в акции можно с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.



Интерактивная карта на сайте акции показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти «Цифровой Диктант» и послушать образовательные лекции и мастер-классы.



В рамках «Цифрового диктанта» генеральный партнер акции Авито запустил конкурс сценариев «Цифровой ликбез».

Во время старта пятого всероссийского «Цифрового Диктанта» Авито назвал имена победителей «Цифрового ликбеза». 1 место заняла Дарья Сысикова из Анапы.

Идеи победительницы и обладателя второго места Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области лягут в основу серий «Цифрового ликбеза». Ролики посвятят безопасному поиску работы в интернете, получению и отправке посылок через «Авито Доставку».

Всего жюри отобрало 10 работ, авторы которых посетят офис Авито в Москве и получат памятные подарки от компании. В шорт-лист вошли работы школьников из Тюмени, Вологодской области, Балтийска, Краснодара, Сочи и Москвы. Всего на конкурс прислали более 60 работ со всей страны.

На церемонии открытия «Цифрового диктанта» управляющий партнер Авито Сергей Пивень отметил: «Потребность в безопасности, как мне кажется, — самая естественная для человека. Авито — очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 млн объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 млн человек — это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру «Стражи Авито», «Цифровой ликбез». И это работает: две трети из тех, кто прошел «Стражей», подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности. «Цифровой диктант» — важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его».

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Директор по безопасности и доверию Авито Наталья Юматова рассказала, что за последние 4 года платформа в 100 раз сократила количество обращений о небезопасном поведении на сайте, в том числе за счет таких крупных образовательных проектов, как «Цифровой диктант».