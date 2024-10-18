Авито снимет ролики по сценарию школьницы из Анапы

Краснодарский край

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  • © Изображение dcstudio, ru.freepik.com
    © Изображение dcstudio, ru.freepik.com

Сценарий Дарьи Сысиковой из Анапы про безопасный поиск работы станет основой для новых роликов Авито в проекте «Цифровой ликбез»

«Цифровой диктант» — это самая масштабная в России проверка знаний в области цифровой грамотности. В 2024 году он проходит в третий раз. Поучаствовать в акции можно с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.

Интерактивная карта на сайте акции показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти «Цифровой Диктант» и послушать образовательные лекции и мастер-классы.

В рамках «Цифрового диктанта» генеральный партнер акции Авито запустил конкурс сценариев «Цифровой ликбез».

Во время старта пятого всероссийского «Цифрового Диктанта» Авито назвал имена победителей «Цифрового ликбеза». 1 место заняла Дарья Сысикова из Анапы.

Идеи победительницы и обладателя второго места Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области лягут в основу серий «Цифрового ликбеза». Ролики посвятят безопасному поиску работы в интернете, получению и отправке посылок через «Авито Доставку».

«Кубварь»:

Всего жюри отобрало 10 работ, авторы которых посетят офис Авито в Москве и получат памятные подарки от компании. В шорт-лист вошли работы школьников из Тюмени, Вологодской области, Балтийска, Краснодара, Сочи и Москвы. Всего на конкурс прислали более 60 работ со всей страны.

На церемонии открытия «Цифрового диктанта» управляющий партнер Авито Сергей Пивень отметил:

«Потребность в безопасности, как мне кажется,  самая естественная для человека. Авито — очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 млн объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 млн человек это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру «Стражи Авито», «Цифровой ликбез». И это работает: две трети из тех, кто прошел «Стражей», подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности. «Цифровой диктант» важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его».

Продать товар, найти уточку, снять квартиру:

Директор по безопасности и доверию Авито Наталья Юматова рассказала, что за последние 4 года платформа в 100 раз сократила количество обращений о небезопасном поведении на сайте, в том числе за счет таких крупных образовательных проектов, как «Цифровой диктант».

Как писали Юга.ру, 20 октября Краснодарцев приглашают на лекцию «История взрослой анимации».

Авито Анапа Образование Школьники

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