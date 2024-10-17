До Нового года осталось 76 дней. Как пройдут праздники на Курорте Красная Поляна и морском побережье Сочи

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Mantera Group анонсировала программу новогодних праздников на Курорте Красная Поляна, в «Сочи Парке» и отелях Черноморского побережья

Mantera Group, развивающая несколько туристических направлений в Сочи (Курорт Красная Поляна, тематический парк развлечений «Сочи Парк», «Сочи Парк Отель», форелевое хозяйство «Адлер» и другие), рассказала, как пройдут новогодние праздники в горном и морском кластерах.

В преддверии Нового года гости Курорта Красная Поляна будут много общаться и играть в командах. Среди мероприятий «Волшебной лиги Деда Мороза» для детей и взрослых — интерактивные и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные DJ-сеты.

Участники праздника смогут встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и поучаствовать в большом новогоднем параде. Праздничная шоу-программа начнется в полдень 31 декабря.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

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Праздники в морском кластере Mantera Group стартуют 21 декабря и продлятся до Старого Нового года.

Гостей «Сочи Парка» ждет праздник в стиле сказки «Двенадцать месяцев». В этот период будут работать усадьба Деда Мороза, дельфинарий, резиденция Бабы Яги, а гвоздем программы станет представление Цирка Никулина «В поисках подснежников». 31 декабря Сочи Парк будет работать до двух часов ночи: днем гости поучаствуют в масштабном розыгрыше, а вечером на сцене выступит кавер-группа.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Приглашенной звездой главного праздника в отеле-замке «Богатырь» станет певец Авраам Руссо. Для детей подготовили анимационную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Гостям «Сочи Парк Отеля» доступны сразу четыре новогодние программы: «Новый год в кругу семьи», «Голубой огонек», «Тропический Новый год» и «Новогодний рок-н-ролл».   

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Дети Красная Поляна Курорты и туризм Новый год отдых Отели Праздники Развлечения Сочи Черное море

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