До Нового года осталось 76 дней. Как пройдут праздники на Курорте Красная Поляна и морском побережье Сочи

Mantera Group анонсировала программу новогодних праздников на Курорте Красная Поляна, в «Сочи Парке» и отелях Черноморского побережья

Mantera Group, развивающая несколько туристических направлений в Сочи (Курорт Красная Поляна, тематический парк развлечений «Сочи Парк», «Сочи Парк Отель», форелевое хозяйство «Адлер» и другие), рассказала, как пройдут новогодние праздники в горном и морском кластерах.

В преддверии Нового года гости Курорта Красная Поляна будут много общаться и играть в командах. Среди мероприятий «Волшебной лиги Деда Мороза» для детей и взрослых — интерактивные и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные DJ-сеты.

Участники праздника смогут встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и поучаствовать в большом новогоднем параде. Праздничная шоу-программа начнется в полдень 31 декабря.