В Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ростове-на-Дону проходит ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1590 рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 15 по 30 октября (18+)

Российский ресторанный фестиваль стартовал 15 октября в Краснодарском крае и Ростовской области. Заведения подготовили специальное меню из пяти и более блюд. Стоимость сетов фиксированная — 1590, 2590 и 3590 рублей.

В Краснодаре участвуют 22 заведения: «Гостидзе», AVE Bistro, «Джорджовани», Wok Cafe, «Винология», CouCou, «Племя», «Ренет», Томми Lee, «Сыроварня», Forno Rosso, «Хочу Лори», «Мадьяр», «Южанин», «Угли-Угли», «Пиноккио Djan», «Студия 64», Gussi, «Муссоны», «Клёво», «Джимми Чу», «Дэда».

В Геленджике заявлены только два участника фестиваля — рестораны «Сыроварня» и «Джимми Чу».

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В Сочи попробовать дегустационные сеты можно в 47 заведениях: D.O.M., «Черная лисичка, «Клёво», Kaf-Kas, «Морской», «Сорренто (Красная Поляна и Адлер), «Гостидзе» (Красная Поляна и Сочи), «Посейдон», LuckyDze, «В вине», Gussi, «Ровесники», Rekki Collection, «Мой кофе», Baikal, «Грекос», «Горыныч», Promenad, «Траттория Порто» La Terrazza, «Довлатов», «Барселонета», «МАМА», Co-Co Chalet, «Сугроб», Trattoria Fettuccine, «Джан и Швили», The Amsterdam, «Утка Ли», Rezzo, «Баран-Рапан», «Солох», Lino, «Черноморские Гады», Adriana, «МЁД», Giorgio Suluguni, «Локально Бокальная», ILIOS, «Сыроварня», «Гости 540», Passage, «Хмели и Сунели», Kofefornia, «Мясной синдикат».

В Новороссийске заявлен только один участник фестиваля — ресторан «Минисыроварня».

В Ростове-на-Дону попробовать дегустационные сеты можно в 7 заведениях: «ОнегинДача», Le Bistro, «Гаврош», «Беллуччи», Empire, «Сыроварня», London Pub.

Как писали Юга.ру, независимая ресторанная премия Wheretoeat подвела итоги по южному направлению. Лучшим рестораном признали новороссийскую «Винотеррию».

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В Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ростове-на-Дону проходит ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1590 рублей
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