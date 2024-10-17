В Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ростове-на-Дону проходит ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1590 рублей

Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 15 по 30 октября (18+)

Российский ресторанный фестиваль стартовал 15 октября в Краснодарском крае и Ростовской области. Заведения подготовили специальное меню из пяти и более блюд. Стоимость сетов фиксированная — 1590, 2590 и 3590 рублей.

В Краснодаре участвуют 22 заведения: «Гостидзе», AVE Bistro, «Джорджовани», Wok Cafe, «Винология», CouCou, «Племя», «Ренет», Томми Lee, «Сыроварня», Forno Rosso, «Хочу Лори», «Мадьяр», «Южанин», «Угли-Угли», «Пиноккио Djan», «Студия 64», Gussi, «Муссоны», «Клёво», «Джимми Чу», «Дэда».