Интернет-пользователи назвали лучшие заведения общепита в Краснодаре. Среди них — пивная в Музыкальном
Лучшие заведения Краснодара 2023 года определили на основе предпочтений более 1,7 млн пользователей геосервиса 2ГИС
В Краснодаре интернет-пользователи выбрали лучшие заведения 2023 года, которые были представлены в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и точки стритфуда.
Алгоритм геосервиса рассчитал, какие места жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.
Три онлайн-маршрута по достопримечательностям Краснодара:
«Эксперты премии — миллионы пользователей 2ГИС. Алгоритм нельзя накрутить или обмануть, в нем нет голосования или мнений жюри, он основан на анализе активности пользователей за весь 2023 год», — рассказала представитель 2ГИС Александра Гейдек.
Лучшие заведения 2023 года отмечены в геосервисе знаками отличия. Среди них — ресторан «Птичка-Невеличка», пиццерия «Кубана Toscana» и филиал пивного бара «Хмельной повар» в Музыкальном районе.
Чтобы найти победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата.
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