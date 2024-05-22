Интернет-пользователи назвали лучшие заведения общепита в Краснодаре. Среди них — пивная в Музыкальном

Краснодарский край

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Лучшие заведения Краснодара 2023 года определили на основе предпочтений более 1,7 млн пользователей геосервиса 2ГИС

В Краснодаре интернет-пользователи выбрали лучшие заведения 2023 года, которые были представлены в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и точки стритфуда.

Алгоритм геосервиса рассчитал, какие места жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Три онлайн-маршрута по достопримечательностям Краснодара:

«Эксперты премии — миллионы пользователей 2ГИС. Алгоритм нельзя накрутить или обмануть, в нем нет голосования или мнений жюри, он основан на анализе активности пользователей за весь 2023 год», — рассказала представитель 2ГИС Александра Гейдек. 

  • © Скриншот: 2gis.ru/krasnodar
    © Скриншот: 2gis.ru/krasnodar

Лучшие заведения 2023 года отмечены в геосервисе знаками отличия. Среди них — ресторан «Птичка-Невеличка», пиццерия «Кубана Toscana» и филиал пивного бара «Хмельной повар» в Музыкальном районе.

Чтобы найти победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1190 рублей.

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Интернет-пользователи назвали лучшие заведения общепита в Краснодаре. Среди них — пивная в Музыкальном

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