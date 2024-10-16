На Всесвятском кладбище Краснодара отреставрируют две старинные часовни

Часовни Богарсукова и Дмитриевскую планируют отреставрировать в конце 2024 года

16 октября пресс-служба ГК «Точно» сообщила Юга.ру, что на территории Всесвятского кладбища начали реставрировать часовни Богарсукова и Дмитриевскую. Они находятся друг напротив друга по обе стороны въезда со стороны улицы Рашпилевской. Здания конца XIX — начала XX веков являются памятниками архитектуры.

Инвестор — благотворительный фонд «Точно Добро» — потратит на работы более 5 млн рублей. Проект прошел историко-культурную экспертизу, работы уже начались. Реставрацию планируют завершить в декабре 2024 года.