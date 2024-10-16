На Всесвятском кладбище Краснодара отреставрируют две старинные часовни
Часовни Богарсукова и Дмитриевскую планируют отреставрировать в конце 2024 года
16 октября пресс-служба ГК «Точно» сообщила Юга.ру, что на территории Всесвятского кладбища начали реставрировать часовни Богарсукова и Дмитриевскую. Они находятся друг напротив друга по обе стороны въезда со стороны улицы Рашпилевской. Здания конца XIX — начала XX веков являются памятниками архитектуры.
Инвестор — благотворительный фонд «Точно Добро» — потратит на работы более 5 млн рублей. Проект прошел историко-культурную экспертизу, работы уже начались. Реставрацию планируют завершить в декабре 2024 года.
Всесвятское кладбище расположено в квартале между улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Основано в начале 1830-х. Площадь погоста около 18,5 га. В общей сложности на Всесвятском кладбище похоронены 1 млн 200 тыс. человек. Большой материал с экскурсии по территории объекта культурного наследия можно прочитать здесь.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад.