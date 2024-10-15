ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Сказка Град» в Краснодаре

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал для жителей комплекса «Сказка Град» праздник в честь выдачи ключей от квартир в двух последних домах

«Сказка Град»* — это девять 25-этажных домов классов комфорт плюс и бизнес на улице им. В.Н. Мачуги в Краснодаре — в 15 минутах езды от международного аэропорта Краснодара, ТРЦ OZ Mall, ботанического сада КубГУ и парка «Солнечный остров». Рядом есть детский сад и общеобразовательные школы.



Строительство «Сказка Града» началось в 2018 году. Первый и второй литеры сдали в январе 2021 года, третий — в 2022-м. Всего в комплексе будут жить 4 755 семей.

На территории ЖК площадью 24,1 га строят школу, детский сад на 400 мест, игровые и спортивные площадки, теннисный корт. Внешний вид комплекса соответствует названию — детские площадки выполнили в сказочной тематике, а въезд в комплекс начинается с большой арки. В планах — открытие на территории физкультурно-оздоровительного комплекса Balance.

ГК ТОЧНО дополнила уже построенные в «Сказка Граде» зоны отдыха зеленой аллеей с точечной подсветкой, арт-объектами и светящимися качелями. В 2023 году «Сказка Град» получил награду в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства» в федеральном конкурсе новостроек «Топ ЖК».

В честь завершения строительства ГК ТОЧНО организовала большой семейный праздник. Мероприятие посетили около 1000 новосёлов. У въездной арки — визитной карточке проекта — гостей встречали персонажи русских народных сказок. Для маленьких жителей работали игровые зоны: локация по сабсоккеру, батуты и надувные горки. Взрослые участвовали в викторине на знание истории компании. Самые активные новосёлы выиграли призы от партнёров — мебельных и ремонтных фабрик.

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Благотворительный фонд «ТОЧНО ДОРБРО» (входит в ГК ТОЧНО) организовал для жителей турнир по футболу «Большие дворовые игры». Победители получили медали, подарки от фонда и возможность представить ЖК «Сказка Град» в дружеских матчах между жителями других комплексов ТОЧНО.

* Застройщик — ООО «Империал Град», входит в ГК ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

© Фото пресс-службы ТОЧНО

© Фото пресс-службы ТОЧНО