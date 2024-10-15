Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область

Среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора

15 октября ТАСС опубликовало исследовании аналитической службы «Финэкспертиза», основанное на данных Росприроднадзора.

По данным экспертов, среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора. Это на 3,1% или на 9,7 кг больше, чем годом ранее. Общий объем бытового мусора вырос за год на 1,3 млн тонн — до 47,2 млн тонн.

В ведомстве считают, что увеличение отходов связано с ростом потребительской активности, а она в свою очередь — с уровнем доходов.