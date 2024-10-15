Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область
Среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора
15 октября ТАСС опубликовало исследовании аналитической службы «Финэкспертиза», основанное на данных Росприроднадзора.
По данным экспертов, среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора. Это на 3,1% или на 9,7 кг больше, чем годом ранее. Общий объем бытового мусора вырос за год на 1,3 млн тонн — до 47,2 млн тонн.
В ведомстве считают, что увеличение отходов связано с ростом потребительской активности, а она в свою очередь — с уровнем доходов.
Жители Сочи пожаловались на мусорную свалку:
Максимальный удельный вес мусора зафиксировали в Москве и МО — 18,9% всех ТКО страны. Далее следуют Краснодарский край (5,1%), Санкт-Петербург (3,4%), Татарстан и Свердловская область (по 3,1%), Ростовская область (2,8%), Самарская область (2,4%), Нижегородская, Воронежская область и Башкирия (по 2,1%).
Наименьшая часть бытовых отходов приходится на Еврейскую автономную область (0,08%), Чукотский автономный округ (0,05%), Ненецкий автономный округ (0,02%).
По итогам 2019 года Краснодарский край был на третьем месте. Однако тогда эксперты разделили Москву и Подмосковье.
Как писали Юга.ру, на первый этап реконструкции полигона в районе хутора Копанской под Краснодаром направят 234 млн рублей.