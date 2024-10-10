Мэр Ростова-на-Дону предложил жителям проголосовать, когда включить отопление

Вопрос запуска тепла в квартиры Ростова-на-Дону мэр города предложил решить с помощью опроса в телеграм-канале

10 октября мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что отопление в детсадах, школах и больницах города начнут включать с 11 октября. По словам градоначальника, это будет постепенно, все учреждения разом не охватят.

«Вопрос отопления в жилых домах с централизованным теплоснабжением также становится актуальным. Предлагаю уже традиционно совместно принять решение: начать отопительный сезон в многоквартирных домах одновременно с социальными объектами или в более поздний срок. Сделаем, как решит большинство жителей», — написал Логвиненко.