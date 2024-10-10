Мэр Ростова-на-Дону предложил жителям проголосовать, когда включить отопление

Ростовская область

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  • © Фото Тины Бойцовой, Юга.ру
    © Фото Тины Бойцовой, Юга.ру

Вопрос запуска тепла в квартиры Ростова-на-Дону мэр города предложил решить с помощью опроса в телеграм-канале

10 октября мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что отопление в детсадах, школах и больницах города начнут включать с 11 октября. По словам градоначальника, это будет постепенно, все учреждения разом не охватят.

«Вопрос отопления в жилых домах с централизованным теплоснабжением также становится актуальным. Предлагаю уже традиционно совместно принять решение: начать отопительный сезон в многоквартирных домах одновременно с социальными объектами или в более поздний срок. Сделаем, как решит большинство жителей», — написал Логвиненко.

Очередные отключения:

Проголосовать ростовчанам можно в течение дня.

Жителям предлагают три варианта ответов: 

  • Вместе с соцобъектами с 11 октября.
  • С 15 октября, так как на улице еще тепло.
  • При среднесуточной температуре ниже 8 °C.

Подобным образом вопрос подачи в дома отопления Алексей Логвиненко решал и годом ранее.

Напомним, отопительный сезон начинают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре весь октябрь продлятся плановые отключения света.

ЖКХ Опросы Отопительный сезон Ростов-на-Дону

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