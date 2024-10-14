Стало известно, когда на побережье Краснодарского края завершится купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в южных регионах купальный сезон подходит к концу. Понижение температур ожидается с 16 октября. Синоптик отметил, что в Краснодаре 14 октября температура воздуха достигнет 21 °С, во вторник и в среду опустится до 18-19 °С, а затем — до 13-15 °С.

При этом в Сочи теплая погода задержится: с понедельника по среду на курорте прогнозируют 22-24 °С, а в четверг температура понизится до 18-20 °С. С пятницы показатель будет ниже 20 °С.

По словам Вильфанда, с четверга воздушные массы будут перемещаться в регион с востока:



«На юго-востоке холодный воздух, там отрицательные температуры. Ночные температуры в начале недели составят 14-16 °С, к ее концу значения будут в диапазоне 9-12 °С, заметное понижение».

Он заявил, что температура воды в Черном море сейчас составляет 22-23 °С. На этой неделе она начнет снижаться, показатель опустится до 20 °С.



Напомним, что в 2024 году купальный сезон на Черноморском побережье официально стартовал в середине июня, когда море прогрелось до 22 °С.