Сочи, Краснодар и Геленджик попали в топ городов юга России для инвестиций в курортную недвижимость — опрос

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Больше 90% россиян хотят инвестировать в жилье на юге страны вместо зарубежной недвижимости. Среди наиболее привлекательных городов — Сочи, Краснодар и Геленджик

Опрос аналитиков ГК «ТОЧНО» показал, что больше 90% россиян отдают предпочтение инвестициям в жилье в южных регионах страны вместо заграничной курортной недвижимости. 

По данным исследования, около 21% опрошенных в ближайшие 2-3 года планируют инвестировать в недвижимость на юге России, прежде всего в Сочи (38%), Геленджике (26%), Краснодаре (24%) и Ростове-на-Дону (8%). 4% респондентов выбрали бы другие города юга России.

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При принятии решения о вложении средств в недвижимость на юге страны россияне учитывают:

  • дальнейшую возможность сдачи такого объекта в аренду (32%);
  • туристический потенциал региона (22%);
  • привлекательность стоимости жилья (18%);
  • социальную обстановку (10%);
  • перспективу роста цена на недвижимость (10%);
  • экологическую обстановку (4%);
  • наличие необходимой инфраструктуры (хорошо развитая транспортная система, система здравоохранения, большое количество образовательных учреждений) 4%.

Большинство респондентов предпочтет российскую курортную недвижимость (92%) зарубежной (8%). В жилье большинство россиян планируют вкладывать собственные средства (48%). Еще 52% для покупки недвижимости выберут кредит/ипотеку.

Отель под тысячами звезд:

В основном участники опроса планируют приобретать курортную недвижимость на юге страны для инвестиций вдолгую (42%), а 32% купили бы недвижимость для себя. Почти четверть россиян (24%) таким образом планирует сохранить денежные средства, и только 2% хотят инвестировать на короткий срок.

По данным исследования, большинство респондентов (64%) считает, что сейчас подходящее время для инвестиций в недвижимость на Черноморском побережье. 36% россиян не согласны с этой позицией.

Ка писали Юга.ру, до 2 декабря 2024 года жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам.

Геленджик ГК ТОЧНО Деньги Жилье Инвестиции Краснодар Курорты и туризм Недвижимость Опросы Сочи Финансы

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