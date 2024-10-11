Сочи, Краснодар и Геленджик попали в топ городов юга России для инвестиций в курортную недвижимость — опрос
Больше 90% россиян хотят инвестировать в жилье на юге страны вместо зарубежной недвижимости. Среди наиболее привлекательных городов — Сочи, Краснодар и Геленджик
Опрос аналитиков ГК «ТОЧНО» показал, что больше 90% россиян отдают предпочтение инвестициям в жилье в южных регионах страны вместо заграничной курортной недвижимости.
По данным исследования, около 21% опрошенных в ближайшие 2-3 года планируют инвестировать в недвижимость на юге России, прежде всего в Сочи (38%), Геленджике (26%), Краснодаре (24%) и Ростове-на-Дону (8%). 4% респондентов выбрали бы другие города юга России.
При принятии решения о вложении средств в недвижимость на юге страны россияне учитывают:
- дальнейшую возможность сдачи такого объекта в аренду (32%);
- туристический потенциал региона (22%);
- привлекательность стоимости жилья (18%);
- социальную обстановку (10%);
- перспективу роста цена на недвижимость (10%);
- экологическую обстановку (4%);
- наличие необходимой инфраструктуры (хорошо развитая транспортная система, система здравоохранения, большое количество образовательных учреждений) — 4%.
Большинство респондентов предпочтет российскую курортную недвижимость (92%) зарубежной (8%). В жилье большинство россиян планируют вкладывать собственные средства (48%). Еще 52% для покупки недвижимости выберут кредит/ипотеку.
Отель под тысячами звезд:
В основном участники опроса планируют приобретать курортную недвижимость на юге страны для инвестиций вдолгую (42%), а 32% купили бы недвижимость для себя. Почти четверть россиян (24%) таким образом планирует сохранить денежные средства, и только 2% хотят инвестировать на короткий срок.
По данным исследования, большинство респондентов (64%) считает, что сейчас подходящее время для инвестиций в недвижимость на Черноморском побережье. 36% россиян не согласны с этой позицией.
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