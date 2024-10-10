В Краснодаре пройдет фестиваль для поклонников аниме и K-pop

Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19-20 октября фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программу войдут кинопоказы, ярмарка, косплей-шоу, тематические зоны, конкурсы и многое другое.

Так, 19 октября в 13:00 можно будет посмотреть аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». В 18:00 начнется мультфильм «Вайолет Эвергарден: вечность и призрак пера».