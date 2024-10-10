В Краснодаре пройдет фестиваль для поклонников аниме и K-pop
В программу войдут кинопоказы, ярмарка, косплей-шоу, тематические зоны (16+)
Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19-20 октября фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программу войдут кинопоказы, ярмарка, косплей-шоу, тематические зоны, конкурсы и многое другое.
Так, 19 октября в 13:00 можно будет посмотреть аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». В 18:00 начнется мультфильм «Вайолет Эвергарден: вечность и призрак пера».
20 октября в 13:00 начнется «Вайолет Эвергарден. Фильм», в 18:00 — «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги».
Напомним, киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации Владом Балабановым.
Как писали Юга.ру, 10 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышел музыкальный фильм «Руки вверх!». Лента рассказывает о жизни и творческом пути певца и продюсера Сергея Жукова.