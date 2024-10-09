В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ходячий замок» Миядзаки
В Краснодаре 9 ноября покажут анимационный фильм «Ходячий замок» (6+)
Киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Студийная банда».
Это тринадцатый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённом сказочном романе английской писательницы Дианы Уинн Джонс.
Читайте также:
Аниме рассказывает историю 18-летней Софи, которую ведьма заточила в тело старухи. Героиня сбегает из города и случайно находит удивительный дом, где живут могущественный волшебник Хаул и демон Кальцифер.
Начало показа в 17:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович.