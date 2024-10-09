В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ходячий замок» Миядзаки

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Студийная банда».

Это тринадцатый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённом сказочном романе английской писательницы Дианы Уинн Джонс.