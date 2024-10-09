В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ходячий замок» Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к аниме «Ходячий замок» © Скриншот видео с Rutube-канала «Юмор ,Приколы .Трейлеры и многое другое на канале»
    Кадр из трейлера к аниме «Ходячий замок» © Скриншот видео с Rutube-канала «Юмор ,Приколы .Трейлеры и многое другое на канале»

В Краснодаре 9 ноября покажут анимационный фильм «Ходячий замок» (6+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Студийная банда».

Это тринадцатый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённом сказочном романе английской писательницы Дианы Уинн Джонс.

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Начало показа в 17:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

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В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ходячий замок» Миядзаки
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