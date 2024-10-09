В Краснодаре в кино покажут фильм про группу «Руки вверх!»

10 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет музыкальный фильм «Руки вверх!».

Лента рассказывает о жизни и творческом пути певца и продюсера Сергея Жукова. Солиста поп-группы в детские годы в ленте сыграл сын артиста Энджел Жуков, а в молодости — Влад Прохоров. Сам Сергей воплотил образ себя в настоящее время.