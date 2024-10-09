В Краснодаре в кино покажут фильм про группу «Руки вверх!»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Концерт группы «Руки Вверх!» в Краснодаре © Фото Юга.ру
    Концерт группы «Руки Вверх!» в Краснодаре © Фото Юга.ру

На экраны российских кинотеатров 10 октября выйдет отечественная лента «Руки вверх!» (12+)

10 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет музыкальный фильм «Руки вверх!».

Лента рассказывает о жизни и творческом пути певца и продюсера Сергея Жукова. Солиста поп-группы в детские годы в ленте сыграл сын артиста Энджел Жуков, а в молодости — Влад Прохоров. Сам Сергей воплотил образ себя в настоящее время.

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Фильм «Руки вверх!» снимали в 150 локациях в разных городах и регионах России — Сочи, Самаре, Димитровграде, Абхазии и других.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович.

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