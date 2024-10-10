«Роза Хутор» стал лучшим горнолыжным курортом России

Эксперты премии SKI BUSINESS AWARDS признали «Роза Хутор» лучшим горнолыжным курортом страны

Премия SKI BUSINESS AWARD с 2018 года отмечает наиболее активных и заслуженных представителей туриндустрии. В 2024 году премия прошла в седьмой раз — на Форуме туристических территорий, который состоялся 3-6 октября в Минеральных Водах.

Форум собрал более 2 тысяч участников из разных регионов России и других стран: Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана, Армении, Беларуси, Азербайджана. Эсперты обсуждали развитие внутреннего туризма России, инвестиционную активность, эффективное сотрудничество бизнеса и власти.

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На форуме также наградили победителей премии SKI BUSINESS AWARDS. Номинантов оценивали как профессионалы (около 100 экспертов туротрасли), так и горнолыжники на профильном портале. Сочинский «Роза Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом 2023/2024.

«Мы рады получить такую серьезную оценку от коллег, профессионалов отрасли, которые объективно понимают, насколько высоко качество нашей горнолыжной инфраструктуры. Курорт сохраняет первенство уже много лет. Мы не только держим эту планку, но и постоянно совершенствуемся, внедряем новые услуги, технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта», — отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по маркетингу и продажам Рушан Сабиров.

Горный курорт «Роза Хутор» предлагает отдыхающим развитую горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. На курорте подотовили 52 горнолыжные трассы различных уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны, работают горнолыжные школы для детей и взрослых, прокат оборудования и развлечения. Ежегодно «Роза Хутор» принимает около 2 млн гостей.