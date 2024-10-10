Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»
Фестиваль «Море лап» пройдет 13 октября в сочинском парке «Ривьера» (0+)
Черноморское ветеринарное сообщество анонсировало на 13 октября фестиваль «Море лап» в парке «Ривьера». Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.
В программе:
- лекции по уходу за животными;
- бесплатные консультации ветеринаров и мобильная лаборатория;
- мастер-классы по дрессуре;
- полоса препятствий и игровая зона для собак;
- ярмарка зоотоваров и фудкорт;
- интерактивные зоны для питомцев, взрослых и детей;
- розыгрыш призов от организаторов и партнеров;
- фотостудия для питомцев;
- дефиле спасенных животных.
Гостей также ждут мастер-класс по мозаике и создание совместного арт-объекта на главной сцене парка. Владельцы смогу оставить отпечаток лапки своего питомца (с 14:00 до 15:00).
«Вместе мы сделаем красивую картину и оставим отпечатки лапок питомцев, которые будут напоминать гостям парка о прошедшем в нём фестивале», — отметили организаторы.
Фестиваль пройдет с 10:00 до 22:00 в парке «Ривьера» по адресу: ул. Егорова, 1. Вход свободный.
Организаторы фестиваля «Море лап» поддерживают развитие pet-friendly культуры (англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный). Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами. После фестиваля в 2023 году в «Ривьере» открыли зону для прогулок с питомцами, хотя ранее выгул в парке был запрещен.
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