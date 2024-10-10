Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Фестиваль «Море лап» пройдет 13 октября в сочинском парке «Ривьера» (0+)

Черноморское ветеринарное сообщество анонсировало на 13 октября фестиваль «Море лап» в парке «Ривьера». Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.

В программе:

  • лекции по уходу за животными;
  • бесплатные консультации ветеринаров и мобильная лаборатория;
  • мастер-классы по дрессуре;
  • полоса препятствий и игровая зона для собак;
  • ярмарка зоотоваров и фудкорт;
  • интерактивные зоны для питомцев, взрослых и детей;
  • розыгрыш призов от организаторов и партнеров;
  • фотостудия для питомцев;
  • дефиле спасенных животных.

Pet-friendly:

Гостей также ждут мастер-класс по мозаике и создание совместного арт-объекта на главной сцене парка. Владельцы смогу оставить отпечаток лапки своего питомца (с 14:00 до 15:00).

«Вместе мы сделаем красивую картину и оставим отпечатки лапок питомцев, которые будут напоминать гостям парка о прошедшем в нём фестивале», — отметили организаторы. 

Фестиваль пройдет с 10:00 до 22:00 в парке «Ривьера» по адресу: ул. Егорова, 1. Вход свободный.

Организаторы фестиваля «Море лап» поддерживают развитие pet-friendly культуры (англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный). Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами. После фестиваля в 2023 году в «Ривьере» открыли зону для прогулок с питомцами, хотя ранее выгул в парке был запрещен.

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Животные Парки Сочи Фестивали

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Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

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