Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

Черноморское ветеринарное сообщество анонсировало на 13 октября фестиваль «Море лап» в парке «Ривьера». Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.

Гостей также ждут мастер-класс по мозаике и создание совместного арт-объекта на главной сцене парка. Владельцы смогу оставить отпечаток лапки своего питомца (с 14:00 до 15:00).

«Вместе мы сделаем красивую картину и оставим отпечатки лапок питомцев, которые будут напоминать гостям парка о прошедшем в нём фестивале», — отметили организаторы.

Фестиваль пройдет с 10:00 до 22:00 в парке «Ривьера» по адресу: ул. Егорова, 1. Вход свободный.