В школах и детсадах Краснодарского края проходят беседы о вреде квадробинга. Собрали мнения жителей
Власти Кубани поручили школам и детсадам провести беседы о вреде квадробинга
9 октября телеканал «Краснодар» сообщил, что власти Краснодарского края поручили руководству образовательных организаций провести работу по профилактике квадробинга. Комиссия по делам несовершеннолетних отправила документ с рекомендацией руководителю одного из муниципалитетов, пишет телеканал.
В документе квадробинг называют «девиантным поведением несовершеннолетних».
На лекциях детям просят рассказать о нарушениях норм и правил квадроберов в общественных местах, обсудить самореализацию, способы общения со сверстниками и развития личностных качеств.
Авторы письма считают, что увлечение квадробингом может быть выражением каких-то переживаний травматического характера, проблем с мыслительной деятельностью детей, следствие инфантилизма или вариантом серьезного расстройства.
Они также рекомендуют разговарить и с родителями воспитанников. Специалисты считают, что взрослые не должны поддерживать увлечения квадробингом.
Информацию о классных часах опубликовали несколько образовательных учреждений Краснодарского края. Пост о вреде квадробинга разместил детский сад №7 в Абинске.
Минпросвещения переписало методички «Разговоров о важном»:
«Если даже Ксения Собчак грудью встала на защиту квадроберов, всем понимающим людям стало ясно, что у этого явления есть весьма серьезные и влиятельные лоббисты. Это не маскарад в детском саду, мальчики — зайчики, девочки — белочки. Это серьезная и проработанная идеология, которая преследует очень простую цель — сперва размыть границы нормы, а потом объяснить детям, что они не такие как все, что традиционные отношения не для них. А дальше один шаг до развращения педофилами», — заявили в детском саду.
В школе №6 станицы Новоалексеевской Курганинского района провели тематический классный час.
«В результате бесед дети отметили, что популярная субкультура может травмировать психику детей», — написали в группе школы во «ВКонтакте».
В СОШ №1 Брюховецкого района на уроке «Разговоры о важном» командир районной казачьей дружины Павел Лобойко провёл профилактическую беседу на тему «Квадробинг — хорошо? Или плохо?».
Квадробинг вызвал дискуссию среди политиков. Сенатор Наталия Косихина выступила за запрет субкультуры, журналистка Маргарита Симоньян призвала игнорировать эту тему. В Кремле назвали субкультуру квадроберов «полной ерундой».
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов. Он считает, что нужно применять административные и уголовные меры наказания, а также лишать родительских прав.
Мнения жителей Краснодара о проведении бесед в школах и детсадах разделились. Одни не видят в увлечении детей квадробингом ничего страшного, другие категорически против такой субкультуры. Собрали некоторые комментарии:
- «Да у меня даже ребёнок не знает, что это такое. И не надо ему в саду об этом рассказывать, а то точно блажь нападёт».
- «Правильно. Это патология».
- «Чтобы точно все узнали наверняка. Надежный план».
- «Запретить и точка. Раньше дети играли в прятки, классики, в войнушку и так далее. Сейчас идет деградация, родители одумайтесь. Кого вы растите? Что за общество будет у нас? Зоопарк?»
- «Сами заостряют внимание. Лучше проверьте, чем детей кормят и в каких условиях туалеты в школах».
- «Нужно пресечь на корню и сразу, чтобы это не распространилось. Зачем нам чужая западная зараза в России».
- «Раньше в школе учили считать, писать, а сейчас бедные учителя только профилактикой всякой ереси занимаются. Конечно, родители вынуждены нанимать репетиторов».
Квадробинг — имитация действий и повадок животных. Этим увлекаются преимущественно подростки. Неоднократно квадробика рассматривалась как одно из направлений в фитнесе.
Как писали Юга.ру, в Каневском районе боец-вагнеровец провел урок в начальной школе.