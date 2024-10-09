В школах и детсадах Краснодарского края проходят беседы о вреде квадробинга. Собрали мнения жителей

Власти Кубани поручили школам и детсадам провести беседы о вреде квадробинга

9 октября телеканал «Краснодар» сообщил, что власти Краснодарского края поручили руководству образовательных организаций провести работу по профилактике квадробинга. Комиссия по делам несовершеннолетних отправила документ с рекомендацией руководителю одного из муниципалитетов, пишет телеканал.

В документе квадробинг называют «девиантным поведением несовершеннолетних».

На лекциях детям просят рассказать о нарушениях норм и правил квадроберов в общественных местах, обсудить самореализацию, способы общения со сверстниками и развития личностных качеств.

Авторы письма считают, что увлечение квадробингом может быть выражением каких-то переживаний травматического характера, проблем с мыслительной деятельностью детей, следствие инфантилизма или вариантом серьезного расстройства.

Они также рекомендуют разговарить и с родителями воспитанников. Специалисты считают, что взрослые не должны поддерживать увлечения квадробингом.

Информацию о классных часах опубликовали несколько образовательных учреждений Краснодарского края. Пост о вреде квадробинга разместил детский сад №7 в Абинске.