В Каневском районе боец-вагнеровец провел урок в начальной школе
В третьем классе школы в станице Привольной «почетным гостем» урока «Разговоры о важном» стал солдат-наемник из ЧВК «Вагнер»
Официальный сайт школы №13 станицы Привольной Каневского района в пятницу опубликовал заметку под названием «Интересная встреча».
В заметке сообщается, что «3 октября 2022 года на уроке «Разговор о важном» в 3 «А» классе присутствовал почетный гость — боец ЧВК «Вагнер». Он рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение «Вагнер» выполняет на Донбассе».
Боец демонстрировал детям награды медаль «За взятие Попасной» и золотой крест 1-й степени — это награды, учрежденные ЧВК «Вагнер». По словам автора заметки, «ребят интересовало всё: какое оружие применяют бойцы во время СВО, <...> служат ли в подразделении женщины».
Имя «почетного гостя» не сообщается. На всех фотографиях он позирует в низко надвинутой на лоб кепке и бандане, закрывающей всё лицо, за исключением глаз. Возможно, это связано с тем, что наемничество в Уголовном кодексе России считается преступлением, за которое предписано сажать в тюрьму на срок от 7 до 15 лет.
Некоторое время спустя администраторы школьного сайта заменили текст и фото в этой публикации. Сейчас эта ссылка ведет на рассказ о встрече сотрудника краеведческого музея с четвертым «Б». Материал также называется «Интересная встреча».
Тем не менее, в архиве интернета Web Archive сохранилась первоначальная версия страницы — с вагнеровцем. Web Archive — это некоммерческая организация, алгоритмы которой автоматически сканируют интернет, сохраняя все отсканированные копии на своих серверах. Это позволяет отслеживать, как со временем меняется наполнение и оформление той или иной страницы. График того, как и когда менялось наполнение «Интересной встречи» в школе №13 станицы Привольной, можно отслеживать тут.
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