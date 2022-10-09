В Каневском районе боец-вагнеровец провел урок в начальной школе

В третьем классе школы в станице Привольной «почетным гостем» урока «Разговоры о важном» стал солдат-наемник из ЧВК «Вагнер»

В заметке сообщается, что «3 октября 2022 года на уроке «Разговор о важном» в 3 «А» классе присутствовал почетный гость — боец ЧВК «Вагнер». Он рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение «Вагнер» выполняет на Донбассе».

Боец демонстрировал детям награды медаль «За взятие Попасной» и золотой крест 1-й степени — это награды, учрежденные ЧВК «Вагнер». По словам автора заметки, «ребят интересовало всё: какое оружие применяют бойцы во время СВО, <...> служат ли в подразделении женщины».

Имя «почетного гостя» не сообщается. На всех фотографиях он позирует в низко надвинутой на лоб кепке и бандане, закрывающей всё лицо, за исключением глаз. Возможно, это связано с тем, что наемничество в Уголовном кодексе России считается преступлением, за которое предписано сажать в тюрьму на срок от 7 до 15 лет.