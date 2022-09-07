Минпросвещения переписало методички «Разговоров о важном». В патриотическом занятии убрали упоминание о спецоперации

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот razgovor.edsoo.ru/topic/10/
    © Скриншот razgovor.edsoo.ru/topic/10/

Из методичек «Разговоров о важном» убрали все упоминания спецоперации

Альянс учителей сообщил в своем телеграм-канале, что из методических рекомендаций для классных часов «Разговоров о важном» убрали все упоминания спецоперации и Украины. 

В телеграм-канале написали, что такое решение в министерстве могли принять из-за неоднозначного мнения родителей и учителей:

«Это результат огромного внутреннего сопротивления. Общая победа всех, кто не молчал».

В первой версии методичек школьникам предлагалось порассуждать, что такое героизм и подвиг на примере российских военных, которые находятся на территории Украины. Учителей просили рассказывать истории о военных из регионов, где проводят урок. Также в методичках рассказывали о целях специальной военной операции.

Теперь ничего из этого в методичках нет. Школьникам все так же предлагают порассуждать на тему патриотизма и любви к Родине, но уже на других примерах. В 10-11 классах для этого будут использовать фрагменты из рассказа Толстого, интервью Жукова и статьи Карамзина.

В 8-9 классах учителя будут формировать у школьников гражданскую идентичность и гордость за свою страну. Ученики будут разговаривать о необходимости защиты и сохранения единства страны.

«Задача: пробудить у детей эмоциональный отклик на разговор о важном, побудить их задуматься о личной ответственности за свою страну, о сопричастности к ее судьбе», — написано в методичке.

Проект Минпросвещения «Разговоры о важном» предполагает, что с 5 сентября во всех школах каждый понедельник учебный день будет начинаться с классного часа. На нем будут поднимать «основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».  Комплекс методических материалов подготовили до конца ноября.

Министерство просвещения России Образование Школа

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