Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года

РЖД приостановили движение туристического поезда Туапсе — Гагра в стиле 70-80-х годов прошлого века до января

Пресс-служба ФПК сообщила, что 7 октября приостановили движение туристического поезда № 927 Туапсе — Сочи — Гагра.



Теперь состав возобновит работу только в новогодние праздники. 31 декабря он проследует до курорта «Розы Хутор», а со 2 по 7 января будет курсировать по обычному маршруту.

За лето 2024 года туристический поезд перевез около 55 тыс. пассажиров. Это на 30% больше по сравнению с 2023 годом.



Ретропоезд «Сочи» стилизован под эпоху 1970-1980 годов. Главная новинка сезона 2024 — открытый видовой вагон, который курсирует в составе на участке Цандрыпш — Гагра — Цандрыпш.