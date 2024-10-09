Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД приостановили движение туристического поезда Туапсе — Гагра в стиле 70-80-х годов прошлого века до января

Пресс-служба ФПК сообщила, что 7 октября приостановили движение туристического поезда № 927 Туапсе — Сочи — Гагра. 

Теперь состав возобновит работу только в новогодние праздники. 31 декабря он проследует до курорта «Розы Хутор», а со 2 по 7 января будет курсировать по обычному маршруту. 

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Ретропоезд «Сочи» стилизован под эпоху 1970-1980 годов. Главная новинка сезона 2024 — открытый видовой вагон, который курсирует в составе на участке Цандрыпш — Гагра — Цандрыпш.

Напомним, что РЖД в Новый год запустит два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи.

Как писали Юга.ру, в Сочи с 10 октября отменят шесть «Ласточек», а некоторым электричкам изменят расписание.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи Туапсинский район

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Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года
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