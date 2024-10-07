РЖД в Новый год запустит два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи

В состав входят плацкартные, купейные и спальне вагоны. Рейсы предварительно назначили на 27, 28, 29 и 30 декабря 2024 года и на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2025 года. Точного расписания пока нет.



Еще один туристический поезд — «Новогодняя ночь» — соединит Сочи и «Розу Хутор». Отправление запланировано вечером 31 декабря.



Поезд будет останавливаться в Хосте и Адлере. На горный курорт, где пассажиры проведут новогоднюю ночь, состав прибудет в 21:50. 1 января 2025 года в 3:00 он отправится обратно.