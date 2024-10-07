РЖД в Новый год запустит два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В новогодние праздники в горный кластер Сочи запустят два туристических поезда — «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь»

11 сентября пресс-служба РЖД сообщила, что в новогодние каникулы турпоезд № 926 «Лыжная стрела» соединит Ростов-на-Дону, Краснодар и курорт «Роза Хутор».

Праздничный состав сделает остановки в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.

Караоке и спа-вагон:

В состав входят плацкартные, купейные и спальне вагоны. Рейсы предварительно назначили на 27, 28, 29 и 30 декабря 2024 года и на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2025 года. Точного расписания пока нет.

Еще один туристический поезд — «Новогодняя ночь» — соединит Сочи и «Розу Хутор». Отправление запланировано вечером 31 декабря.

Поезд будет останавливаться в Хосте и Адлере. На горный курорт, где пассажиры проведут новогоднюю ночь, состав прибудет в 21:50. 1 января 2025 года в 3:00 он отправится обратно.

Напомним, что РЖД запустит поезд между Кисловодском и Архангельском. Состав будет делать остановку в Краснодарском крае.

Как писали Юга.ру, маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД.

Железная дорога Курорты и туризм Новый год отдых Поезда Праздники путешествия Развлечения РЖД Сочи

Новости

Власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода
Клубы пыли и ямы. Краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза в поселке Российском
Аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего сирот и сколько их в Краснодарском крае и Ростовской области
Жара в начале октября. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда
РЖД в Новый год запустит два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи
Ресторан Новороссийска стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Сочи и Ростова вошли в рейтинг

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
Сегодня, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте