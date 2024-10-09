Уралсиб поднял ставку по рублевому вкладу до 22,01% годовых

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Вся Россия

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Новые ставки по вкладу «Доход» — от 18,50 до 22,01% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней

При размещении на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день новые клиенты могут получить 20,50% годовых* с учетом капитализации.

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Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» достигла 18,50 — 20,80% годовых с капитализацией (в зависимости от срока вклада). На вкладе можно разместить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 91, 181, 367 или 732 дня.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

* Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб либо у которого есть счет в банке, отрытый не дольше 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартным тарифам банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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