Жители Краснодарского края должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Подробности

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com

До 2 декабря 2024 года жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам

Ежегодно граждане России обязаны уплатить три имущественных налога: на имущество физических лиц, транспортный и земельный. В 2024-м к ним впервые прибавится налог на доходы (проценты) по вкладам в банках.

Крайний срок уплаты всех четырех налогов — 2 декабря 2024 года.

Деньги от уплаты налогов на землю и недвижимое имущество целиком поступают в местный бюджет, транспортный — в краевую казну. Средства направляют на реализацию городских и региональных программ.

Когда и куда придет уведомление от налоговой?

Письмо от налоговой с расчетом налогов и квитанцией для их уплаты придет не позднее 2 ноября (максимум за 30 дней до крайней даты уплаты, 2 декабря).

Налоговая может отправить уведомление:

  • в «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России или в его мобильной версии «Налоги ФЛ»;
  • на Госуслуги, если вы заранее отправили уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов через Единый портал госуслуг;
  • заказным письмом в почтовое отделение по месту регистрации. 

Если вы проживаете не по прописке и не можете получить бумажное уведомление, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте ФНС России или на Госуслугах. Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налога. За каждый день просрочки начисляются пени. 

Проверить правильность исчисления налогов можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах».

Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз:

Почему может не прийти налоговое уведомление?

ФНС называет несколько причин: 

  • у налогоплательщика есть льготы и вычеты, которые больше, чем налоги, или есть другие основания, полностью освобождающие от уплаты налога;
  • общая сумма налогов — менее 300 рублей. В таком случае бумажное уведомление не придет, но начисленную сумму учтут в следующих налоговых периодах; 
  • гражданин направил уведомление о необходимости получения документов через Госуслуги. 

В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог:

Уплатить имущественные налоги можно несколькими способами:

  • в личном кабинете на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
  • в сервисе «Уплата налогов и пошлин»; 
  • на Госуслугах;
  • в онлайн-сервисах или офисах банков;
  • в отделениях почтовой связи. 

Как писали Юга.ру, в мае 2024-го Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц.

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