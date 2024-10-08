Жители Краснодарского края должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Подробности
До 2 декабря 2024 года жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам
Ежегодно граждане России обязаны уплатить три имущественных налога: на имущество физических лиц, транспортный и земельный. В 2024-м к ним впервые прибавится налог на доходы (проценты) по вкладам в банках.
Крайний срок уплаты всех четырех налогов — 2 декабря 2024 года.
Деньги от уплаты налогов на землю и недвижимое имущество целиком поступают в местный бюджет, транспортный — в краевую казну. Средства направляют на реализацию городских и региональных программ.
Когда и куда придет уведомление от налоговой?
Письмо от налоговой с расчетом налогов и квитанцией для их уплаты придет не позднее 2 ноября (максимум за 30 дней до крайней даты уплаты, 2 декабря).
Налоговая может отправить уведомление:
- в «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России или в его мобильной версии «Налоги ФЛ»;
- на Госуслуги, если вы заранее отправили уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов через Единый портал госуслуг;
- заказным письмом в почтовое отделение по месту регистрации.
Если вы проживаете не по прописке и не можете получить бумажное уведомление, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте ФНС России или на Госуслугах. Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налога. За каждый день просрочки начисляются пени.
Проверить правильность исчисления налогов можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах».
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз:
Почему может не прийти налоговое уведомление?
ФНС называет несколько причин:
- у налогоплательщика есть льготы и вычеты, которые больше, чем налоги, или есть другие основания, полностью освобождающие от уплаты налога;
- общая сумма налогов — менее 300 рублей. В таком случае бумажное уведомление не придет, но начисленную сумму учтут в следующих налоговых периодах;
- гражданин направил уведомление о необходимости получения документов через Госуслуги.
В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог:
Уплатить имущественные налоги можно несколькими способами:
- в личном кабинете на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- в сервисе «Уплата налогов и пошлин»;
- на Госуслугах;
- в онлайн-сервисах или офисах банков;
- в отделениях почтовой связи.
Как писали Юга.ру, в мае 2024-го Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц.