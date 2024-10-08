Жители Краснодарского края должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Подробности

До 2 декабря 2024 года жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам

Ежегодно граждане России обязаны уплатить три имущественных налога: на имущество физических лиц, транспортный и земельный. В 2024-м к ним впервые прибавится налог на доходы (проценты) по вкладам в банках.



Крайний срок уплаты всех четырех налогов — 2 декабря 2024 года.



Деньги от уплаты налогов на землю и недвижимое имущество целиком поступают в местный бюджет, транспортный — в краевую казну. Средства направляют на реализацию городских и региональных программ.

Когда и куда придет уведомление от налоговой? Письмо от налоговой с расчетом налогов и квитанцией для их уплаты придет не позднее 2 ноября (максимум за 30 дней до крайней даты уплаты, 2 декабря).

Налоговая может отправить уведомление: в «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России или в его мобильной версии «Налоги ФЛ»;

на Госуслуги, если вы заранее отправили уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов через Единый портал госуслуг;

заказным письмом в почтовое отделение по месту регистрации.

Если вы проживаете не по прописке и не можете получить бумажное уведомление, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте ФНС России или на Госуслугах. Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налога. За каждый день просрочки начисляются пени.

Проверить правильность исчисления налогов можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах».

Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта

Почему может не прийти налоговое уведомление? ФНС называет несколько причин: у налогоплательщика есть льготы и вычеты, которые больше, чем налоги, или есть другие основания, полностью освобождающие от уплаты налога;

общая сумма налогов — менее 300 рублей. В таком случае бумажное уведомление не придет, но начисленную сумму учтут в следующих налоговых периодах;

гражданин направил уведомление о необходимости получения документов через Госуслуги.

В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог: кто и сколько будет платить

Уплатить имущественные налоги можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

в сервисе «Уплата налогов и пошлин»;

на Госуслугах;

в онлайн-сервисах или офисах банков;

в отделениях почтовой связи.