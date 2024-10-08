В сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант

7 октября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории «Дендрария» зацвело растение-антидепрессант. Так ученые называют османтус, потому что его аромат обладает успокаивающим эффектом и усиливает чувство счастья.

В «Дендрарии» представлено шесть видов, три разновидности и семь сортов растения. Османтус с жёлтыми и оранжевыми цветами посетители смогут найти около греческой беседки, а с белыми — на центральной лестнице по направлению к фонтану «Сказка».