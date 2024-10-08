В сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант
В Сочи зацвел османтус. Его аромат обладает успокаивающим эффектом
7 октября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории «Дендрария» зацвело растение-антидепрессант. Так ученые называют османтус, потому что его аромат обладает успокаивающим эффектом и усиливает чувство счастья.
В «Дендрарии» представлено шесть видов, три разновидности и семь сортов растения. Османтус с жёлтыми и оранжевыми цветами посетители смогут найти около греческой беседки, а с белыми — на центральной лестнице по направлению к фонтану «Сказка».
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«Самый верный способ обнаружить османтус — двигаться по запаху. Он тонкий, нежный, очень приятный, напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса», — сообщили в парке.
Османтус — кустарник или небольшое дерево. Название означает «ароматный цветок». Вид распространён в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В Китае с помощью цветков османтуса ароматизируют чай. Из-за неприхотливости растение широко используют в ландшафтном дизайне.
Как писали Юга.ру, в Сочи зацвела камелия китайская. Изображение этого растения можно увидеть на упаковках популярного чая разных марок.