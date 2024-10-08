В сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочинский национальный парк»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочинский национальный парк»

В Сочи зацвел османтус. Его аромат обладает успокаивающим эффектом

7 октября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории «Дендрария» зацвело растение-антидепрессант. Так ученые называют османтус, потому что его аромат обладает успокаивающим эффектом и усиливает чувство счастья.

В «Дендрарии» представлено шесть видов, три разновидности и семь сортов растения. Османтус с жёлтыми и оранжевыми цветами посетители смогут найти около греческой беседки, а с белыми — на центральной лестнице по направлению к фонтану «Сказка».

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«Самый верный способ обнаружить османтус — двигаться по запаху. Он тонкий, нежный, очень приятный, напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса», — сообщили в парке.

Османтус — кустарник или небольшое дерево. Название означает «ароматный цветок». Вид распространён в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В Китае с помощью цветков османтуса ароматизируют чай. Из-за неприхотливости растение широко используют в ландшафтном дизайне.

Как писали Юга.ру, в Сочи зацвела камелия китайская. Изображение этого растения можно увидеть на упаковках популярного чая разных марок.

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В сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант
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