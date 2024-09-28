«Напоминает яичницу»: в Сочи зацвела камелия, из которой делают популярный чай

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single
    © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single

В Сочи зацвела камелия китайская. Из нее делают популярный чай, а ее цветки напоминают яичницу с медовым ароматом

26 сентября телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что в Сочи зацвела камелия китайская. Изображение этого растения можно увидеть на упаковках популярного чая разных марок.

В горах Сочи зацвели крокусы:

Пресс-служба дендропарка просит не срывать листья камелии. После этого она очень долго восстанавливается. Кроме того, свой знаменитый запах ее листья начинают выделять только после длительной ферментации:

«Чайный куст практически без листьев, он только восстанавливается после вандализма. Чудо, что он зацвел».

Произрастающая в парке камелия — исключительное декоративное растение. Ее цветки напоминают яичницу с медовым ароматом. Вначале округлая почка окрашивается в молочный цвет. Позже лепестки опускаются и цветок становится плоским. Внутри находятся пушистые оранжевые тычинки. Опадая, цветки у камелии образуют ковер из «яичницы».

У себя на даче вырастить растение не получится, так как чайные плантации должны находиться в горах. 

  • © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single
    © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single
  • © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single
    © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1173?single

Напомним, что агрессивное растение из Северной Америки угрожает горной флоре Сочи.

Как писали Юга.ру, кедр Гоа и дерево с ароматом индийских благовоний зацвели в Сочи.

Ботаника Курорты и туризм Растениеводство Сочи цветы Чай Экология

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