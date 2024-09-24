В Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
    © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

В Сочи в сентябре снова зацвел рододендрон понтийский. Обычно растение распускается весной

21 сентября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории курорта второй раз за 2024 год зацвел рододендрон понтийский. 

Его можно встретить в предгорьях и долинах рек курорта.

Зима близко:

Растение обычно цветет в конце апреля — мае. Повторное цветение специалисты связывают с теплой сентябрьской погодой.

Рододендрон понтийский — вечнозеленый кустарник. Его отличает густая крона и сиреневые цветы с приятным ароматом. Это ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин. Вещество может вызывает затрудненное дыхание, головокружение и даже галлюцинации. 

Как писали Юга.ру, в Сочи второй раз за год зацвела одна из самых редких магнолий. Увидеть уникальное явление можно в «Дендрарии».

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В Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон
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