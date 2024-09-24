В Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон

В Сочи в сентябре снова зацвел рододендрон понтийский. Обычно растение распускается весной

21 сентября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории курорта второй раз за 2024 год зацвел рододендрон понтийский.

Его можно встретить в предгорьях и долинах рек курорта.