В Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон
В Сочи в сентябре снова зацвел рододендрон понтийский. Обычно растение распускается весной
21 сентября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории курорта второй раз за 2024 год зацвел рододендрон понтийский.
Его можно встретить в предгорьях и долинах рек курорта.
Зима близко:
Растение обычно цветет в конце апреля — мае. Повторное цветение специалисты связывают с теплой сентябрьской погодой.
Рододендрон понтийский — вечнозеленый кустарник. Его отличает густая крона и сиреневые цветы с приятным ароматом. Это ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин. Вещество может вызывает затрудненное дыхание, головокружение и даже галлюцинации.
Как писали Юга.ру, в Сочи второй раз за год зацвела одна из самых редких магнолий. Увидеть уникальное явление можно в «Дендрарии».