В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Краснодара утвердили планировку нового микрорайона площадью 76 га. Он появится в Прикубанском округе

4 октября на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление главы города Евгения Наумова. Он утвердил проекты планировки и межевания территории площадью 75,67 га, расположенной южнее улицы Сорока в Прикубанском округе. Реализацией займется застройщик «Инсити».

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«Проектом предусматривается размещение жилого фонда с библиотекой, подземными автостоянками и социальными объектами: пяти дошкольными организациями на 350 мест каждая, общеобразовательными организациями на 1100 и на 1650 мест, двумя объектами здравоохранения, детской школой искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управлениями соцзащиты», — указано в документе.

В микрорайоне также планируют построить храм, многоуровневые парковки, бассейн и спортивные объекты, высадить деревья.

В августе 2024 года директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин рассказал «Краснодарским известиям» о планах компании по возведению двух микрорайонов. В одном из них, в районе улицы Сорока в Прикубанском округе, хотят построить 533,1 тыс. кв. м жилья для 24,2 тыс. человек.

Как писали Юга.ру, экс-главный архитектор Кубани рассказал, что нужно делать с Музыкальным микрорайоном Краснодара.

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