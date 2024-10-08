В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. жителей

4 октября на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление главы города Евгения Наумова. Он утвердил проекты планировки и межевания территории площадью 75,67 га, расположенной южнее улицы Сорока в Прикубанском округе. Реализацией займется застройщик «Инсити».

«Проектом предусматривается размещение жилого фонда с библиотекой, подземными автостоянками и социальными объектами: пяти дошкольными организациями на 350 мест каждая, общеобразовательными организациями на 1100 и на 1650 мест, двумя объектами здравоохранения, детской школой искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управлениями соцзащиты», — указано в документе.

В микрорайоне также планируют построить храм, многоуровневые парковки, бассейн и спортивные объекты, высадить деревья.

В августе 2024 года директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин рассказал «Краснодарским известиям» о планах компании по возведению двух микрорайонов. В одном из них, в районе улицы Сорока в Прикубанском округе, хотят построить 533,1 тыс. кв. м жилья для 24,2 тыс. человек.