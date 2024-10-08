В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. жителей
Власти Краснодара утвердили планировку нового микрорайона площадью 76 га. Он появится в Прикубанском округе
4 октября на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление главы города Евгения Наумова. Он утвердил проекты планировки и межевания территории площадью 75,67 га, расположенной южнее улицы Сорока в Прикубанском округе. Реализацией займется застройщик «Инсити».
«Проектом предусматривается размещение жилого фонда с библиотекой, подземными автостоянками и социальными объектами: пяти дошкольными организациями на 350 мест каждая, общеобразовательными организациями на 1100 и на 1650 мест, двумя объектами здравоохранения, детской школой искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управлениями соцзащиты», — указано в документе.
В микрорайоне также планируют построить храм, многоуровневые парковки, бассейн и спортивные объекты, высадить деревья.
В августе 2024 года директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин рассказал «Краснодарским известиям» о планах компании по возведению двух микрорайонов. В одном из них, в районе улицы Сорока в Прикубанском округе, хотят построить 533,1 тыс. кв. м жилья для 24,2 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, экс-главный архитектор Кубани рассказал, что нужно делать с Музыкальным микрорайоном Краснодара.