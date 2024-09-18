«На эти деньги даже комнату не купить». Власти Краснодара изъяли многоквартирный жилой дом на Седина — почему и что предложили взамен?

Власти Краснодара изъяли особняк начала XX века. Собственники не смогли провести реконструкцию здания и теперь должны покинуть свои квартиры

13 сентября мэрия Краснодара опубликовала постановление об изъятии дома по улице Митрофана Седина, 5 (литеры А, Б и В) для «муниципальных нужд». Жильцов пообещали уведомить в течение 10 дней. Еще в марте 2023 года администрация признала здание аварийным и рекомендовала собственникам провести реконструкцию за свой счет до 1 июля 2024 года. В этом случае расселение бы не потребовалось, однако работы не были выполнены.

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Летом 2024 года жильцы пожаловались в следственный комитет России. Они сообщили, что вместо расселения в благоустроенные квартиры им предложили компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначное жилье. 16 июня телеграм-канал СК России сообщил, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

18 июня МЦУ Краснодара сообщило, что при расчете размера компенсаций учитывались рыночная стоимость помещения, общего имущества в доме, включая земельный участок, и все убытки, связанные с изъятием жилья. «Хорошо придумали. Тем, кто квартиру снимает у муниципалитета по договору соцнайма, взамен дают квартиру, а людям, кто имеет в собственности квартиру, — деньги, на которые даже комнату не купить. В центре города земля стоит в 10 раз дороже, вот и хотят людей за копейки выселить», — написали в комментариях к посту.

Ранее портал 93.RU писал, что жилой исторический особняк на улице Седина хотят снести. Здание находится в списке объектов к сносу или реконструкции в 2026–2031 годах. Однако в приказе администрации Краснодарского края от 7 июня 2024 года говорится, что здание на Седина, 5 (литер А) является объектом культурного наследия. Это дом подрядчика-строителя И.О. Бека 1910 года. В 2022 году компания «СтройПроектКонтроль» обследовала дом на Седина, 5. В заключении сказано, что помещение находится в аварийном состоянии и не пригодно для проживания. Так как это ценный объект историко-градостроительной среды, его снос невозможен, необходима реконструкция.