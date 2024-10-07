Сочинский Курорт Красная Поляна признали лучшим в России

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Курорт Красная Поляна второй год подряд стал лучшим круглогодичным курортом страны по версии премии SKI BUSINESS AWARD

Премия SKI BUSINESS AWARD с 2018 года отмечает наиболее активных и заслуженных представителей туриндустрии.

В этом году 60 экспертов выбирали победителей премии сразу в 30 номинациях. В разных категориях жюри оценивали качество работы не только горнолыжных курортов, отелей и ресторанов, но и, например, поставщиков оборудования или туроператоров. Победителей наградили на Форуме туристических территорий, который сейчас проходит в горах Сочи.

Что посмотреть в Сочи:

В 2024-м Курорт Красная Поляна также победил в номинации «Лучший MICE на горнолыжном курорте»: благодаря развитой инфраструктуре, логистике и сервису курорт стал одним из флагманов по развитию делового туризма на юге России. Сразу девять отелей 4* и 5*, а также комплекс апартаментов могут принять более 6500 гостей одновременно.

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Всего на Курорте Красная Поляна более 5000 кв. метров открытых и 3100 кв. метров крытых локаций для различных мероприятий. Уровень 960 можно превратить в настоящий закрытый город, доступный только участникам события. Один из ярких примеров — Семейный образовательный форум Леонида Агутина. В этом году он собрал в горах около 5000 зрителей со всей страны.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, Сочи, Анапа и Красная Поляна вошли в топ-10 мест для отдыха в октябре.

Красная Поляна Курорты и туризм Рейтинги Сочи

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