Сочинский Курорт Красная Поляна признали лучшим в России
Курорт Красная Поляна второй год подряд стал лучшим круглогодичным курортом страны по версии премии SKI BUSINESS AWARD
Премия SKI BUSINESS AWARD с 2018 года отмечает наиболее активных и заслуженных представителей туриндустрии.
В этом году 60 экспертов выбирали победителей премии сразу в 30 номинациях. В разных категориях жюри оценивали качество работы не только горнолыжных курортов, отелей и ресторанов, но и, например, поставщиков оборудования или туроператоров. Победителей наградили на Форуме туристических территорий, который сейчас проходит в горах Сочи.
Что посмотреть в Сочи:
В 2024-м Курорт Красная Поляна также победил в номинации «Лучший MICE на горнолыжном курорте»: благодаря развитой инфраструктуре, логистике и сервису курорт стал одним из флагманов по развитию делового туризма на юге России. Сразу девять отелей 4* и 5*, а также комплекс апартаментов могут принять более 6500 гостей одновременно.
Всего на Курорте Красная Поляна более 5000 кв. метров открытых и 3100 кв. метров крытых локаций для различных мероприятий. Уровень 960 можно превратить в настоящий закрытый город, доступный только участникам события. Один из ярких примеров — Семейный образовательный форум Леонида Агутина. В этом году он собрал в горах около 5000 зрителей со всей страны.
Как писали Юга.ру, Сочи, Анапа и Красная Поляна вошли в топ-10 мест для отдыха в октябре.