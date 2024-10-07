Клубы пыли и ямы. Краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза в поселке Российском

Краснодарский край

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  • © Скриншот из чата телеграм-канала МЦУ Краснодара @send_mcukrd_bot
    © Скриншот из чата телеграм-канала МЦУ Краснодара @send_mcukrd_bot

Власти Краснодара обещают заасфальтировать участок на улице Лаперуза уже четыре года. По этой дороге дети ходят в школу

8 октября в чате телеграм-канала МЦУ Краснодара жительница выложила видео с улицы Лаперуза. Девушка пожаловалась на постоянную пыль на грунтовой дороге, где «днем и ночью жителям нечем дышать».

«Присоединяюсь с криком о помощи! Жить нереально, до школы дойти нереально! Почему не включаете Лаперуза в ремонт по федеральным программам? Где полив улицы, раз вы ее в таком виде допустили в эксплуатацию?» — говорит еще одна подписчица.

«Квота по федеральным программам истрачена на замену вполне ещё хорошего асфальта на Северной, Рашпилевской, Беговой, Пригородной», — комментирует житель.

В дептрансе Краснодара рассказали, что будет со светофором на улице Лаперуза:

Ранее, 3 октября, депутат городской думы Александр Сафронов сообщил, что обратился в департамент транспорта Краснодара с вопросом о строительстве дороги по улице Лаперуза. 

В официальном ответе говорится, что в 2022 году застройщик «ИНСИТИ» разработал проект строительства 4-полосной асфальтовой дороги по улице Лаперуза от Комарова до Дорожной стоимостью 500 млн рублей. На встрече с жителями 22 июля 2024 года компания заявила, что работы начнутся в конце 2025 года или в 2026 году. 

5 октября Сафронов опубликовал ответ от УМВД по Краснодару о том, что в отношении «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» составлен административный протокол и направлено требование восстановить участок дороги. В документе также говорится, что 23 сентября 2024 года ведомство отчиталось о ямочном ремонте и восстановлении дорожного покрытия.

В феврале 2024 года портал 93.RU также писал о жалобах жителей поселка Российского на состояние «адской» дороги, по которой дети добираются в школу. По данным издания, этот участок хотели начать реконструировать еще четыре года назад.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан.

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