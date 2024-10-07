Клубы пыли и ямы. Краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза в поселке Российском

Власти Краснодара обещают заасфальтировать участок на улице Лаперуза уже четыре года. По этой дороге дети ходят в школу

8 октября в чате телеграм-канала МЦУ Краснодара жительница выложила видео с улицы Лаперуза. Девушка пожаловалась на постоянную пыль на грунтовой дороге, где «днем и ночью жителям нечем дышать».

«Присоединяюсь с криком о помощи! Жить нереально, до школы дойти нереально! Почему не включаете Лаперуза в ремонт по федеральным программам? Где полив улицы, раз вы ее в таком виде допустили в эксплуатацию?» — говорит еще одна подписчица.

«Квота по федеральным программам истрачена на замену вполне ещё хорошего асфальта на Северной, Рашпилевской, Беговой, Пригородной», — комментирует житель.