Аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего сирот и сколько их в Краснодарском крае и Ростовской области

Платформа «Если быть точным» выяснила, в каких регионах России больше всего детей-сирот

7 октября платформа «Если быть точным» опубликовала исследование о том, какая ситуация в регионах РФ с детьми-сиротами.

Абсолютный антилидер — Магаданская область. Там больше всего детей, которые нуждаются в устройстве (745 на 100 тыс.). А готовность принимать ребенка-сироту в этом регионе наименьшая, такую возможность рассматривают только девять семей из 100.

Среди причин — низкая территориальная доступность и высокий уровень потребления алкоголя.

Также хуже всего обстоят дела в Забайкальском крае, Республике Коми, Тыве, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.