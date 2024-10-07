Аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего сирот и сколько их в Краснодарском крае и Ростовской области

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Annie Spratt, unsplash.com
    © Фото Annie Spratt, unsplash.com

Платформа «Если быть точным» выяснила, в каких регионах России больше всего детей-сирот

7 октября платформа «Если быть точным» опубликовала исследование о том, какая ситуация в регионах РФ с детьми-сиротами.

Абсолютный антилидер — Магаданская область. Там больше всего детей, которые нуждаются в устройстве (745 на 100 тыс.). А готовность принимать ребенка-сироту в этом регионе наименьшая, такую возможность рассматривают только девять семей из 100.

Среди причин — низкая территориальная доступность и высокий уровень потребления алкоголя.

Также хуже всего обстоят дела в Забайкальском крае, Республике Коми, Тыве, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

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В Алтайском крае, Омской области и Ненецком автономном округе высокий уровень вторичного сиротства — устроенного в семью ребенка возвращают в детский дом. Это может говорить о проблемах в сопровождении приемных родителей.

В Ингушетии и Чечне самый высокий темп устройства детей в семью — по 100%. В республиках Северного Кавказа зачастую сирот забирают родственники. На третьем месте Краснодарский край — 95,1%.

На Кубани 141 ребенку нужны приемные родители — показатель 10 на 100 тыс. населения. 1 тыс. 655 семей — кандидаты на усыновление. За 2023 год в семьи удалось устроить 920 человек. 17 сирот вернулись в детские дома после усыновления.

В Ростовской области 442 человека нуждаются в устройстве в семью.

Как писали Юга.ру, платформа «Если быть точным» опубликовала исследование о том, в каких регионах россияне чаще всего умирают от отчаяния. Так называют смерти из-за алкоголизма, наркотиков и суицидов — их связывают с социальным и экономическим неблагополучием. 

Дети Дети-сироты общество

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Аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего сирот и сколько их в Краснодарском крае и Ростовской области
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