Стоимость товаров с льготной доставкой Авито в Курскую и Белгородскую области приблизилась к 0,5 млрд рублей

Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Авито организовал гуманитарную кампанию в помощь жителям Курской и Белгородской областей: на платформе доступны бесплатное жильё, вакансии с проживанием и доставка заказов за 1 рубль

Как сообщила пресс-служба Авито, платформа продлевает льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей до конца октября. Стоимость доставки заказов в эти регионы с Авито Доставкой в пункты выдачи, постаматы и кассы составит 1 рубль. В субсидировании доставки поучаствуют партнеры Авито — «Почта России», «СДЭК» и «Халва Экспресс».

На льготных условиях в Курскую и Белгородскую области уже доставили больше 164 000 заказов. Местные жители сэкономили 24,7 млн рублей. Больше всего заказов отправили из Москвы — на 123 млн рублей, Санкт-Петербурга — на 30 млн рублей и Московской области — 20 млн рублей. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 500 млн рублей.

Благодаря скидкам от начальной стоимости товаров покупатели из приграничных областей сэкономили еще свыше 250 млн рублей.

Как найти бесплатное жилье и работу с проживанием:

Среди лидеров по объему заказов в Курскую и Белгородскую области:

  • автозапчасти (28 000 заказов на 91,5 млн рублей);
  • одежда и обувь для взрослых (41 000 заказов на 84,6 млн рублей) и для детей (21 000 заказов на 16,7 млн рублей);
  • детские товары и игрушки (10 000 заказов более чем на 14 млн рублей).

Более 9000 раз в приграничные регионы бесплатно доставили вещи и товары первой необходимости от пользователей Авито. В то же время 2000 объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными на платформе.

Как писали Юга.ру, в ночь на 21 сентября 2024-го в Тихорецком районе загорелся склад боеприпасов после атаки БПЛА. Губернатор Кубани сообщил об эвакуации.

Авито Благотворительность Доставка и курьеры Интернет Почта СВО Торговля

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