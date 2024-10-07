Ресторан Новороссийска стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Сочи и Ростова вошли в рейтинг

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперты ресторанной премии Wheretoeat назвали лучшие заведения юга России в 2024 году

Независимая ресторанная премия Wheretoeat подвела итоги по южному направлению. Лучшим рестораном признали новороссийскую «Винотеррию» (в 2023 года заведение было на третьем месте).

Вторую строчку занял сочинский «Баран-Рапан». Третье и четвертое место — ростовские Leo Wine и Kitchen и La Fabbrica соответственно. Краснодарские рестораны Ryotei и «Угли-Угли» на шестой и десятой позициях.

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Ростовские рестораны также стали победителями в специальных номинациях. Титула «Шеф-повар года» удостоился Олег Колисниченко, возглавляющий кухню La Fabbrica. Лучшим сомелье юга эксперты признали Сергея Подпорина из Leo Wine и Kitchen.

Независимую премию Wheretoeat учредила в 2013 году ассоциация российских гастрономических журналистов. Списки лучших заведений формируют по результатам тайного голосования экспертов. Также в выборе участвуют наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запасы хамсы, шпрот и тюльки снизились в три раза. Это связано с повышением солености Азовского моря и температуры воды в Черном.

Еда Краснодар Новороссийск Рестораны Ростов-на-Дону Сочи

Новости

Ресторан Новороссийска стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Сочи и Ростова вошли в рейтинг
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