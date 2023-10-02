Рестораны Краснодарского края попали в топ-3 лучших на юге России

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

Рестораны Краснодара, Сочи и Новороссийска стали лучшими на юге страны по версии премии WHERETOEAT

В Сочи выбрали победителей независимой ресторанной премии WHERETOEAT. Лучшим рестораном юга России признали сочинский «Баран-Рапан», на втором месте заведение краснодарского повара Андрея Матюхи «Угли-Угли», а на третьем — новороссийская «Винотеррия». 

Также в десятку лучших вошли три ростовских ресторана — Leo Wine & Kitchen, La Fabbrika и «ОнегинДача». На последнем месте рейтинга расположился Cafe Krasnodar из парка «Краснодар».

Кроме того, титул «Шеф-повар года» уже в четвертый раз достался Андрею Матюхе. А баром года выбрали краснодарский «Детектив, где вы?». Лучшим сомелье стал Максим Кочнев из «Баран-Рапан».

Независимая премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки лучших ресторанов формируют по результатам тайного голосования экспертов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. Также в голосовании участвуют наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

Ранее Юга.ру писали, что рестораны Краснодара, Сочи и Новороссийска попали в топ-100 заведений России. 

Краснодар Рестораны Сочи

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