В горах Сочи обновили смотровую площадку «Роза Пик» на высоте 2320 метров над уровнем моря

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Краснодарский край

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  • «Роза Пик» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    «Роза Пик» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» благоустроил обзорную площадку на высоте 2320 метров над уровнем моря

«Роза Пик» — одна из самых востребованных достопримечательностей Сочи. Ежегодно ее посещают около 2 млн туристов. С этой обзорной площадки открываются панорамы на хребты Главный Кавказский, Аибга и Псехако, а в ясную погоду — и на Черное море. 

На высоте 2320 метров над уровнем моря расположены популярные экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и «виа феррата», так называемая «железная тропа». «Роза Пик» — последняя станция подъемников, здесь начинаются многие пешие маршруты, а зимой — горнолыжные трассы, работает ресторан «Высота 2320».

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В августе началось благоустройство «Пика». Теперь здесь есть современные ограждения, галечные и брусчатые дорожки, теневые зоны, парк с лавочками, композиции из растений и креативные фотозоны.     

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи:

«Мы захотели сделать площадку «Роза Пик» более гармоничной и комфортной. Все работы проводили по отдельным зонам, поэтому «Пик» не закрывался. Это была довольно трудоемкая задача, с учетом высотного расположения и активного туристического сезона. В сентябре мы завершили реновацию, и надеемся, что гости по достоинству оценят ее красоту и удобство. В будущем мы планируем создать здесь дополнительные точки притяжения с помощью креативных и интерактивных малых архитектурных форм», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до ноябрьских праздников. Сейчас на курорте действует акция раннего бронирования горнолыжного отдыха, когда ски-пассы, размещение и другие услуги можно приобрести по наиболее выгодным ценам. 

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» построят храм Рождества Христова.

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