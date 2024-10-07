На форуме в Карачаево-Черкесии представили план развития курорта Архыз
С 3 по 5 октября на курорте «Архыз» на «Форуме туристических территорий» ГК Самсон представила свои проекты
7 октября пресс-служба ГК Самсон сообщила, что в Карачаево-Черкесии состоялся «Форум туристических территорий». Третий день форума прошел в формате бизнес-тура на курорт «Архыз» для знакомства с планом развития и инвестиционным потенциалом территории. Презентация курорта состоялось в гостиничном комплексе «Романтик» — первом проекте ГК Самсон.
Гендиректор курорта Роман Киранчук представил мастер-план территории с помощью ее виртуального двойника, разработанного ООО «Цифровые города».
«В связи с постоянно растущим турпотоком в КЧР к концу следующего года в синергии с ГК «Самсон» планируем запустить новые объекты для проживания и отдыха гостей на нашем курорте. Сейчас номерной фонд курорта «Архыз» составляет 2 642 номера. В скором времени еще шесть объектов гостиничного фонда введут в эксплуатацию и еще около 1,7 тыс. мест появятся на курорте. Таким образом, цифра достигнет 4,1 тыс. мест размещения. К концу 2030 года количество мест размещения достигнет 12,8 тыс.», — отметил Роман Киранчук.
Жители Карачаево-Черкесии выберут символ курорта «Архыз»:
Замгендиректора ГК Самсон Денис Сериков рассказал о планах по развитию проектов в Архызе. Он презентовал туристическо-рекреационный комплекс «Лунная поляна», который займет 13 га. Там появятся пятизвездочный отель с системой Ски-ин (возможность катания от дверей отеля) и оздоровительной инфраструктурой, четырехзвездочный гостиничный комплекс, виллы, медицинский кластер, аквакомплексы, пункты проката снаряжения, магазины, кофейни и рестораны.
«Мы намерены построить туристическую и сопутствующую коммерческую инфраструктуру и увеличить общий объем номерного фонда Архыза. Так, флагманский проект ГК Самсон «Лунная поляна» подразумевает создание более 4 тысяч гостиничных номеров до 2030 года», — поделился Денис Сериков.
Сейчас компания завершает работы по реновации гостиничного комплекса «Романтик». Его откроют в декабре 2024 года.
Как писали Юга.ру, ГК «Самсон» получила финансирование на строительство курорта «Лунная поляна-2» в Архызе.