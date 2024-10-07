На форуме в Карачаево-Черкесии представили план развития курорта Архыз

С 3 по 5 октября на курорте «Архыз» на «Форуме туристических территорий» ГК Самсон представила свои проекты

7 октября пресс-служба ГК Самсон сообщила, что в Карачаево-Черкесии состоялся «Форум туристических территорий». Третий день форума прошел в формате бизнес-тура на курорт «Архыз» для знакомства с планом развития и инвестиционным потенциалом территории. Презентация курорта состоялось в гостиничном комплексе «Романтик» — первом проекте ГК Самсон.

Гендиректор курорта Роман Киранчук представил мастер-план территории с помощью ее виртуального двойника, разработанного ООО «Цифровые города».

«В связи с постоянно растущим турпотоком в КЧР к концу следующего года в синергии с ГК «Самсон» планируем запустить новые объекты для проживания и отдыха гостей на нашем курорте. Сейчас номерной фонд курорта «Архыз» составляет 2 642 номера. В скором времени еще шесть объектов гостиничного фонда введут в эксплуатацию и еще около 1,7 тыс. мест появятся на курорте. Таким образом, цифра достигнет 4,1 тыс. мест размещения. К концу 2030 года количество мест размещения достигнет 12,8 тыс.», — отметил Роман Киранчук.