Горнолыжные курорты Северного Кавказа ввели две альтернативы ски-пассу
Банковскую карту или приложение можно использовать вместо ски-пасса на курортах СКФО
3 октября ТАСС сообщило, что на горнолыжных курортах СКФО появились альтернативы ски-пассу. Об этом заявил заместитель гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Николай Гончаров в ходе Форума туристических территорий.
«Банковскую карту «Мир» можно будет использовать как спи-пасс. Её будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять», — сказал Гончаров.
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Он добавил, что использовать в качестве ски-пасса смартфон можно на курортах у Эльбруса. Для этого разработали приложение «Эльбрус BLE». С него будет считываться информация на турникете.
Как писали Юга.ру, на Эльбрусе открылся сноупарк на высоте 3200 метров. Зона включает трамплины, волны и другие элементы. Катание в парке включено в обычный дневной ски-пасс.