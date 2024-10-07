Горнолыжные курорты Северного Кавказа ввели две альтернативы ски-пассу

Банковскую карту или приложение можно использовать вместо ски-пасса на курортах СКФО

3 октября ТАСС сообщило, что на горнолыжных курортах СКФО появились альтернативы ски-пассу. Об этом заявил заместитель гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Николай Гончаров в ходе Форума туристических территорий. «Банковскую карту «Мир» можно будет использовать как спи-пасс. Её будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять», — сказал Гончаров.

Он добавил, что использовать в качестве ски-пасса смартфон можно на курортах у Эльбруса. Для этого разработали приложение «Эльбрус BLE». С него будет считываться информация на турникете.