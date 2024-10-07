Горнолыжные курорты Северного Кавказа ввели две альтернативы ски-пассу

Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Банковскую карту или приложение можно использовать вместо ски-пасса на курортах СКФО

3 октября ТАСС сообщило, что на горнолыжных курортах СКФО появились альтернативы ски-пассу. Об этом заявил заместитель гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Николай Гончаров в ходе Форума туристических территорий.

«Банковскую карту «Мир» можно будет использовать как спи-пасс. Её будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять», — сказал Гончаров.

Читайте также:

Он добавил, что использовать в качестве ски-пасса смартфон можно на курортах у Эльбруса. Для этого разработали приложение «Эльбрус BLE». С него будет считываться информация на турникете.

Как писали Юга.ру, на Эльбрусе открылся сноупарк на высоте 3200 метров. Зона включает трамплины, волны и другие элементы. Катание в парке включено в обычный дневной ски-пасс. 

Курорты и туризм общество отдых Развлечения

Новости

Ресторан Новороссийска стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Сочи и Ростова вошли в рейтинг
«И птицы не хавают эту гадость»: нашествие клопов в Краснодарском крае и Адыгее
Горнолыжные курорты Северного Кавказа ввели две альтернативы ски-пассу
Краснодарский край занял 79 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки
Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Вышел первый трейлер фильма «Елки 11». В ленте снялся турецкий актер Бурак Озчивит

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
Сегодня, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте