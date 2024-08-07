Горнолыжные курорты Сочи запустили продажи зимних ски-пассов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» стартовали продажи ски-пассов на зимний сезон 2024/2025

1 августа курорт «Роза Хутор» сообщил об открытии продаж сезонных ски-пассов. До конца месяца их можно купить со скидкой до 50%.

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В этот же день «Газпром Поляна» анонсировала запуск продаж ски-пассов. До конца августа на них действует скидка 30%. Они объединяют две зоны катания — «Лаура» и «Альпика». В сентябре скидка составит 25%.

Также 7 августа стартовали продажи ски-пассов на курорте «Красная Поляна».

Взрослые сезонные ски-пассы курортов обойдутся примерно в 42-50 тыс. рублей, а детские — 19,6-25 тыс. рублей.

Ски-пасс — это абонемент, который дает право лыжникам и сноубордистам пользоваться подъемниками горнолыжных курортов или регионов.

Напомним, что в Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор». Посмотреть на новую метавселенную можно здесь.

Как писали Юга.ру, в Чечне на курорте «Ведучи» откроют четыре новые канатные дороги.

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