О музыке, любви и семье: в новом драмеди «ВИА «Васильки» Харатьян исполнит песни Жукова

Стартовали съёмки музыкального драмеди «ВИА «Васильки» (16+), сюжет которого начинается в 1970-х годах и продолжается в наше время (16+)

Главные роли в проекте исполняют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие.

Над фильмом работает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «‎НМГ Студии»‎. Режиссер сериала — Юрий Шаров, композитор — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а после — в эфире СТС.

По сюжету в конце 1970-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (повзрослевший состав — Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании матери.

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«История сериала перекликается с моей биографией. Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на «Мосфильме», исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в «Розыгрыше». Но в отличие от «Васильков» я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив. Я уже слышал несколько треков из нового сериала, и они перекликаются с тем, что мы тогда любили. Это были песни Антонова, «Весёлых ребят», «Самоцветов», «Песняров», — рассказывает Дмитрий Харатьян.

Параллельно со съёмками идёт работа над альбомом из двенадцати саундтреков.

«Моя мечта — написать музыку, на которой я сам вырос, альбом, которого никогда не было, но по ощущениям он был всегда. На самом деле наша история не только о музыке, но и о любви и о семье. А музыка для того и создана, чтобы люди встречались, влюблялись и не расставались», — отметил продюсер и композитор сериала Сергей Жуков. «Наша музыка о светлом времени, когда каждая песня становилась шлягером на десятилетия, проникала в души и была путеводной звездой человека», — считает креативный продюсер сериала Вадим Бакунев.

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По сценарию путешествие героев охватывает разные города, включая Геленджик, Карелию, Тулу и Кемерово. «Визуально наша история тоже поделена на два мира: мир солнечной юности героев и мир сегодняшней России. Молодость «Васильков» решена в теплом ностальгическом стиле, а в настоящем мы больше уходим в холодные тона, но при этом акцентируем внимание на разнообразии природы и культуры наших регионов», — объясняет режиссер сериала Юрий Шаров.