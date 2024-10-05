На пляже в Новороссийске выросли арбузы, а на берегу озера Абрау зацвела тыква

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Абрау-Дюрсо в фотографии»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Абрау-Дюрсо в фотографии»

В Новороссийске из-за теплой погоды на берегах моря и озера выросли арбузы и тыквы

20 сентября в телеграм-канале «Абрау-Дюрсо в фотографии» появились снимки, на которых видно, что на берегу озера зацвели тыквы. Кадры сделал местный фотограф Вячеслав Яровой.

3 октября «Наша газета Новороссийск» поделилась видео от подписчицы. В ролике Татьяна показывает, что на диком пляже в Широкой Балке выросли арбузы. Ягоды внушительных размеров созрели прямо на камнях на берегу моря.

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Ранее между Новороссийском и Кабардинкой на Маркотхском хребте созрели съедобные кактусы-опунции. Ягоды можно есть сырыми, а некоторые делают из них настойки и варенье.

А в Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон понтийский. Его можно встретить в предгорьях и долинах рек.

Как писали Юга.ру, в Сочи зацвела камелия китайская. Из нее делают популярный чай, а её цветки напоминают яичницу с медовым ароматом.

Абрау-Дюрсо Еда Курорты и туризм Новороссийск Растениеводство

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