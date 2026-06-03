В краснодарских трамваях появились терминалы для оплаты проезда наличными. Но воспользоваться ими пока нельзя

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта «Блокнот Краснодар»
    © Скриншот фото с сайта «Блокнот Краснодар»

В трамваях Краснодара жители заметили терминалы с приемниками для монет и бумажных купюр

3 июня издание «Блокнот Краснодар» сообщило, что в трамваях города появились терминалы, похожие на банкоматы. Оказалось, что устройства предназначены для оплаты проезда наличными.

Терминал заметила одна из пассажирок. Она рассказала, что он был выключен, поэтому понять, для чего именно предназначено устройство, не удалось.

«Может, это специальные терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Так или иначе, пока они не работают», — сообщила краснодарка.

В Краснодаре на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной линии:

В пресс-службе МУП «КТТУ» изданию рассказали, что терминалы действительно нужны для оплаты проезда купюрами или монетами. Сейчас их устанавливают в трамваях в тестовом режиме, поэтому воспользоваться устройствами нельзя.

После того как технология пройдет проверку, специалисты примут решение о ее запуске. Когда это произойдет, в пресс-службе не уточнили.

Как писали Юга.ру, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки.

Город Деньги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

Новости

В Краснодаре покажут картины с женщинами в стиле ню
Река Кубань перелилась через дамбу. В Крымском районе эвакуируют около 180 человек
Два выпускника КубГУ вошли в шорт-лист литературной премии «Большая книга»
Что происходит на набережной ЮМР в Краснодаре в связи со стройкой храма? Собрали последние новости
В Туапсинском районе созрел краснокнижный гриб. Его нельзя есть
Суд приговорил экс-начальника дежурной части УМВД по Краснодару к пяти годам лишения свободы — он сливал информацию журналистам

Лента новостей

В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
Сегодня, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
На острие качества
Вчера, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Вчера, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте