В краснодарских трамваях появились терминалы для оплаты проезда наличными. Но воспользоваться ими пока нельзя
В трамваях Краснодара жители заметили терминалы с приемниками для монет и бумажных купюр
3 июня издание «Блокнот Краснодар» сообщило, что в трамваях города появились терминалы, похожие на банкоматы. Оказалось, что устройства предназначены для оплаты проезда наличными.
Терминал заметила одна из пассажирок. Она рассказала, что он был выключен, поэтому понять, для чего именно предназначено устройство, не удалось.
«Может, это специальные терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Так или иначе, пока они не работают», — сообщила краснодарка.
В Краснодаре на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной линии:
В пресс-службе МУП «КТТУ» изданию рассказали, что терминалы действительно нужны для оплаты проезда купюрами или монетами. Сейчас их устанавливают в трамваях в тестовом режиме, поэтому воспользоваться устройствами нельзя.
После того как технология пройдет проверку, специалисты примут решение о ее запуске. Когда это произойдет, в пресс-службе не уточнили.
Как писали Юга.ру, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки.