Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье

Между Новороссийском и Кабардинкой на Маркотхском хребте созрели съедобные кактусы-опунции

30 сентября в соцсетях появились кадры съедобных кактусов-опунций. Они зацвели на Маркотхском хребте между Новороссийском и Кабардинкой. СМИ сообщают , что эти кактусы и правда съедобные. Их используют не только в кулинарии, но и в медицине.

На ягодах кактуса тоже могут появляться колючки и они не всегда видны невооруженным глазом, поэтому плоды собирают в перчатках. Ягоды опунции употребляют сырыми. Также любители изготавливают из них настойки и варенье.

Опунция — древовидный кустарник с прямыми или стелющимися по земле плоскими ветками. Высота стеблей достигает четырех метров. Цвет опунции зависит от сорта: такие кактусы вырастают салатовыми, розовыми, оранжевыми, красными, лиловыми. Под Новороссийском цветут кактусы с розовыми ягодами. Мякоть у них сочная и ароматная.

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