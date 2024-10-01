Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье
Между Новороссийском и Кабардинкой на Маркотхском хребте созрели съедобные кактусы-опунции
30 сентября в соцсетях появились кадры съедобных кактусов-опунций. Они зацвели на Маркотхском хребте между Новороссийском и Кабардинкой.
СМИ сообщают, что эти кактусы и правда съедобные. Их используют не только в кулинарии, но и в медицине.
«Напоминает яичницу»:
На ягодах кактуса тоже могут появляться колючки и они не всегда видны невооруженным глазом, поэтому плоды собирают в перчатках.
Ягоды опунции употребляют сырыми. Также любители изготавливают из них настойки и варенье.
Опунция — древовидный кустарник с прямыми или стелющимися по земле плоскими ветками. Высота стеблей достигает четырех метров. Цвет опунции зависит от сорта: такие кактусы вырастают салатовыми, розовыми, оранжевыми, красными, лиловыми. Под Новороссийском цветут кактусы с розовыми ягодами. Мякоть у них сочная и ароматная.