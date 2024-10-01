Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Новороссийск Life» https://t.me/life_nvrsk/28642
    © Скриншот из телеграм-канала «Новороссийск Life» https://t.me/life_nvrsk/28642

Между Новороссийском и Кабардинкой на Маркотхском хребте созрели съедобные кактусы-опунции

30 сентября в соцсетях появились кадры съедобных кактусов-опунций. Они зацвели на Маркотхском хребте между Новороссийском и Кабардинкой.

СМИ сообщают, что эти кактусы и правда съедобные. Их используют не только в кулинарии, но и в медицине.

«Напоминает яичницу»:

На ягодах кактуса тоже могут появляться колючки и они не всегда видны невооруженным глазом, поэтому плоды собирают в перчатках.

Ягоды опунции употребляют сырыми. Также любители изготавливают из них настойки и варенье.

Опунция — древовидный кустарник с прямыми или стелющимися по земле плоскими ветками. Высота стеблей достигает четырех метров. Цвет опунции зависит от сорта: такие кактусы вырастают салатовыми, розовыми, оранжевыми, красными, лиловыми. Под Новороссийском цветут кактусы с розовыми ягодами. Мякоть у них сочная и ароматная.

Напомним, что в Сочи из-за теплой погоды второй раз за год зацвел ядовитый рододендрон.

Как писали Юга.ру, в начале сентября в Сочи зацвели кедр Гоа и дерево с ароматом индийских благовоний.

Ботаника Наука Новороссийск Растениеводство цветы Экология

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Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье
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