К лету отели Сочи снизили цены на проживание. Почему и на сколько?
Туроператоры рассказали, почему сочинские гостиницы подешевели до 20%
3 июня пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что на данный момент в Сочи на лето забронировано всего 25–30% гостиничных номеров. Из-за этого отельеры вынуждены снижать ценники.
По данным Hotel Advisors, средняя стоимость размещения на побережье падает несколько месяцев подряд: в марте жилье подешевело на 6,8%, в апреле — на 12,9%, а в мае — уже на 15,4%. Заметнее всего в первом полугодии упал прайс в пятизвездочных отелях — почти на 20%. Гостиницы категории «три звезды» подешевели на 11,3%, а «четыре звезды» — на 5,9%.
Как рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, пока эти меры не дают ожидаемого эффекта и только вернули стоимость к уровню прошлого года. Чтобы привлечь отдыхающих, отелям придется либо опускать цены еще ниже, либо ждать, «пока настроение туристов изменится».
В Краснодарском крае температура Черного моря составляет всего 18–20 °C:
Эксперты выделили несколько факторов, которые сорвали бронирования на старте сезона:
- Транспортный тупик: из-за нестабильной работы аэропорта Сочи туристы боятся застрять на курорте. Даже падение стоимости авиабилетов на 20% пока не изменило ситуацию.
- Погода: май на курорте был холодным и дождливым — воздух в Сочи едва прогревался до 20 °C, а море оставалось непригодным для купания.
- Внутренняя конкуренция: Сочи начал проигрывать другим курортам Краснодарского края.
По прогнозам туроператоров, по итогам 2026 года средний чек в гостиницах Сочи просядет примерно на 5,2%. Несмотря на это, туррынок рассчитывает на оживление спроса в июле и августе.
Как писали Юга.ру, 31 мая в горах Сочи выпало 39 сантиметров снега.