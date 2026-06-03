К лету отели Сочи снизили цены на проживание. Почему и на сколько?

3 июня пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что на данный момент в Сочи на лето забронировано всего 25–30% гостиничных номеров. Из-за этого отельеры вынуждены снижать ценники.



По данным Hotel Advisors, средняя стоимость размещения на побережье падает несколько месяцев подряд: в марте жилье подешевело на 6,8%, в апреле — на 12,9%, а в мае — уже на 15,4%. Заметнее всего в первом полугодии упал прайс в пятизвездочных отелях — почти на 20%. Гостиницы категории «три звезды» подешевели на 11,3%, а «четыре звезды» — на 5,9%.

Как рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, пока эти меры не дают ожидаемого эффекта и только вернули стоимость к уровню прошлого года. Чтобы привлечь отдыхающих, отелям придется либо опускать цены еще ниже, либо ждать, «пока настроение туристов изменится».