С января по август 2024-го жители Кавказских Минеральных Вод открыли в крупнейшем российском банке депозиты на общую сумму 46 млрд рублей

4 октября пресс-служба Сбера поделилась статистикой по вкладам в Кавказских Минеральных Водах за январь-август 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го депозитов стало на 65% больше. Клиенты все чаще размещают сбережения на более длительный срок.

Так, к августу в Кавминводах открыли 76 тысяч срочных вкладов на более чем 46 млрд рублей — в 1,6 раз больше год к году.

Активнее всего депозиты в КМВ оформляли в мае-августе — не менее 10 тысяч ежемесячно, тогда как в этот же период 2023 года их максимальное число не превышало 8,7 тысячи в месяц.

Как рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, при выборе депозита вкладчики в основном обращают внимание на процентную ставку. Всего за восемь месяцев клиенты из Ставропольского края положили на депозиты 173 млрд рублей.

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«Кавминводам свойственна тенденция всего Ставрополья: рынок сбережений растет рекордными темпами, и популярнее становятся вклады с доходностью на «длинном горизонте». В августе прошлого года на Кавминводах самым востребованным стал вклад на срок 1–3 месяца (42%), в то время как в августе 2024 года — от 6 месяцев до года (70%). В процентном соотношении на города-курорты Кавминвод приходится около 30% вкладов от их числа во всем регионе. Это тенденция нескольких последних лет», — объясняет региональный директор Сбера на Кавминводах Евгения Мещерякова.